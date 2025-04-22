Собчак — о девушке, с которой экс-мужу Перминовой приписывают роман: «С Леной объединяет то, что обе из Сибири»

Телеведущая Ксения Собчак не осталась в стороне от одной из самых горячих тем: говорят, что бывший муж модели Елены Перминовой встречается с 29-летней Ариной Лабиковой, которая значительно его моложе. Разница в возрасте у пары составляет 39 лет. Похоже, что предпринимателя Александра Лебедева этот факт абсолютно не смущает. Будучи свободным мужчиной, он может позволить себе знакомиться с девушками и приглашать их на свидание.

В свою очередь, Ксения Собчак заявила, что предприниматель выбирает в спутницы девушек, обладающих схожим типажом, по крайней мере так считают пользователи Сети. Интересно и то, что сам Александр Лебедев, как впрочем и Арина Лабикова, слухи о романе никак не комментируют.