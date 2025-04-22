Собчак — о девушке, с которой экс-мужу Перминовой приписывают роман: «С Леной объединяет то, что обе из Сибири»
Ксения Собчак.Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press
В браке с моделью Еленой Перминовой бизнесмен Александр Лебедев прожил без малого двадцать лет, за это время у них родилось четверо детей. Слухи вокруг нового романа предпринимателя набирают обороты. 65-летнему Лебедеву приписывают отношения с 29-летней Ариной Лабиковой. На эту тему уже высказалась Ксения Собчак.
Телеведущая Ксения Собчак не осталась в стороне от одной из самых горячих тем: говорят, что бывший муж модели Елены Перминовой встречается с 29-летней Ариной Лабиковой, которая значительно его моложе. Разница в возрасте у пары составляет 39 лет. Похоже, что предпринимателя Александра Лебедева этот факт абсолютно не смущает. Будучи свободным мужчиной, он может позволить себе знакомиться с девушками и приглашать их на свидание.
В свою очередь, Ксения Собчак заявила, что предприниматель выбирает в спутницы девушек, обладающих схожим типажом, по крайней мере так считают пользователи Сети. Интересно и то, что сам Александр Лебедев, как впрочем и Арина Лабикова, слухи о романе никак не комментируют.
«Пишут о сходстве Арины с Леной (бывшей женой Лебедева, Еленой Перминовой, - прим. ред.), но я бы так не сказала. Объединяет их разве что цвет волос и региональное родство — обе из Сибири. Отмечу, что в целом девушка деятельная: окончив факультет «Реклама и связи с общественностью» РГГУ, пробовала себя в журналистике, живописи, пока не попала к Лебедеву в его «Национальную резервную корпорацию». Став директором по развитию, руководила креативными проектами, в том числе на территории арт-парка в Алуште.
Знаю, что Александр Евгеньевич активно развивал художественную и эко-повестку своей корпорации, как раз за это все и отвечала Арина. Так что общие интересы явно имеются», — приводит «СтарХит» слова Ксении Собчак.
Арина Лабикова чем-то похожа на Елену Перминову. Фото: соцсети героя публикации
Напомним, что Елена Перминова, которая родила от Александра Лебедева четверых детей, также наслаждается новыми отношениями. Не так давно она познакомилась с манекенщиком Тарасом Романовым. Он, кстати, моложе своей избранницы на 10 лет. Все намного скромнее, чем у Лебедева с Ариной Лабиковой. Перминова, похоже, наверстывает упущенное, вовсю путешествуя с новым возлюбленным. Они даже посетили Неделю моды и Париже и провели уикенд в Куршевеле. Также парочку видели на отдыхе на Мальдивах.
Говоря о расставании с мужем, с которым она прожила девятнадцать лет, Елена Перминова дала понять, что им удалось сохранить дружеские отношения ради детей. Она заявила, что они с бывшим мужем очень любят своих наследников. А Александр Лебедев дал понять, что доволен тем, как Елена отнеслась к их разводу и тактично прокомментировала все для СМИ.