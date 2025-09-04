В Москве прошла премьера фильма Роберта Земекиса "Тогда, сейчас, потом". На презентацию картины было приглашено немало звезд, но журналисты охотились преимущественно за одним — известным телеведущим Дмитрием Дибровым. И он пришел!

На светском событии Дмитрий, переживший измену любимой жены с другом семьи, выглядел подтянутым и посвежевшим. Оказалось, что он похудел на 20 килограммов — не без помощи диетолога. Ведущий не собирался делать из этого секрета.

Да и вообще, в свете последних событий Дибров не намерен ни от кого прятаться, не топит горе в вине, а наоборот, с головой ушел в работу.

И, пользуясь случаем, прорекламировал новый проект Первого канала. Но также поговорил с журналистами о своих ночных эфирах, идеальной хозяйке и о готовности к новому браку.

Дибров никогда не матерится

"Впервые на Первом канале у графини Толстой будет брать интервью нейросеть вместе с Дибровым. Представляете, что это? Мы очень волновались. Татьяна Никитична взяла на себя такую смелость, тоже ведь пионер, — начал разговор с журналистами Дмитрий Дибров. — Эта нейросеть еще как маленький ребенок, но она довольно ершистая. А еще у нее есть чувство юмора, а это опасно. И это значит, что вы увидите меня в переходе, играющим на гитаре песни Beatles со шляпой. Потому что если она уже сейчас начинает так себя вести, это напоминает мне меня, когда я еще в Ростове-на-Дону мечтал попасть на Первый канал".

— А вы сами общаетесь с нейросетью?

— Да. Я тренируюсь в общении с ней. Я ей говорю: "Послушай, ну-ка задай вопрос как Дибров". Задает. Но нет, этого маловато. Она спрашивает: "Надо с матом?" Да нет… Дибров никогда не матерится.

Так что еще ей надо почитать. Юная, но каждый день растет. Ревности нет, по-моему, мы дополняем друг друга.

— Недавно мы видели, что вы запустили новый проект совместно с близнецами Катей и Волгой Король…

— Сейчас мы работаем над новым музыкальным проектом с гениальным композитором, фантастическим концертмейстером, аранжировщиком Арамом Зурабяном. Это музыкальный директор Андрея Давидяна, ныне покойного моего друга. Помните, как он пел в программе "Голос"?

Но петь для меня было бы немного странно. Вместо этого я пригласил двух прекрасных близняшек Катю и Волгу Король из Минска. У них прекрасные голоса, и они близнецы. А что на нас с Арамом смотреть? Нам по 60 лет. Один армянин, а другой казак. А выходят две белорусские близняшки, все внимание на них, а мы зрителям сразу нашу музыку.

Правда, в газете уже написали: "О!" Господи, Боже! Но хоть не написали, что мы с Арамом это делаем… (Намекает на статью "Комсомольской правды", где Катя и Волга рассуждают, что после измены Полины Дибров не останется долго один.)