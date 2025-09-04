Дмитрий Дибров ответил на вопрос о новом браке: "Любовь — это кричащее отсутствие"

В Москве прошла премьера фильма Роберта Земекиса "Тогда, сейчас, потом". На презентацию картины было приглашено немало звезд, но журналисты охотились преимущественно за одним — известным телеведущим Дмитрием Дибровым. И он пришел!
На светском событии Дмитрий, переживший измену любимой жены с другом семьи, выглядел подтянутым и посвежевшим. Оказалось, что он похудел на 20 килограммов — не без помощи диетолога. Ведущий не собирался делать из этого секрета.
Да и вообще, в свете последних событий Дибров не намерен ни от кого прятаться, не топит горе в вине, а наоборот, с головой ушел в работу.
И, пользуясь случаем, прорекламировал новый проект Первого канала. Но также поговорил с журналистами о своих ночных эфирах, идеальной хозяйке и о готовности к новому браку.
Дибров никогда не матерится
"Впервые на Первом канале у графини Толстой будет брать интервью нейросеть вместе с Дибровым. Представляете, что это? Мы очень волновались. Татьяна Никитична взяла на себя такую смелость, тоже ведь пионер, — начал разговор с журналистами Дмитрий Дибров.
— Эта нейросеть еще как маленький ребенок, но она довольно ершистая. А еще у нее есть чувство юмора, а это опасно. И это значит, что вы увидите меня в переходе, играющим на гитаре песни Beatles со шляпой.
Потому что если она уже сейчас начинает так себя вести, это напоминает мне меня, когда я еще в Ростове-на-Дону мечтал попасть на Первый канал".
— А вы сами общаетесь с нейросетью?
— Да. Я тренируюсь в общении с ней. Я ей говорю: "Послушай, ну-ка задай вопрос как Дибров". Задает. Но нет, этого маловато. Она спрашивает: "Надо с матом?" Да нет… Дибров никогда не матерится.
Так что еще ей надо почитать. Юная, но каждый день растет. Ревности нет, по-моему, мы дополняем друг друга.
— Недавно мы видели, что вы запустили новый проект совместно с близнецами Катей и Волгой Король…
— Сейчас мы работаем над новым музыкальным проектом с гениальным композитором, фантастическим концертмейстером, аранжировщиком Арамом Зурабяном. Это музыкальный директор Андрея Давидяна, ныне покойного моего друга. Помните, как он пел в программе "Голос"?
Но петь для меня было бы немного странно. Вместо этого я пригласил двух прекрасных близняшек Катю и Волгу Король из Минска. У них прекрасные голоса, и они близнецы. А что на нас с Арамом смотреть? Нам по 60 лет. Один армянин, а другой казак. А выходят две белорусские близняшки, все внимание на них, а мы зрителям сразу нашу музыку.
Правда, в газете уже написали: "О!" Господи, Боже! Но хоть не написали, что мы с Арамом это делаем… (Намекает на статью "Комсомольской правды", где Катя и Волга рассуждают, что после измены Полины Дибров не останется долго один.)
Дмитрий Дибров на премьере фильма "Тогда, сейчас, потом". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Как Дмитрий Дибров похудел на 20 килограммов
— Вы изрядно похудели…
— На 20 килограммов. Это только благодаря гениальному профессору Марине Розенштейн. Все ее знают. Это великолепный диетолог, нутрициолог. Я, конечно же, буду обязан ее притащить на Первый канал.
Она заявила, что люди толстеют не потому, что много едят. Вот у меня дети пиццу едят, они же не толстеют. А это потому, что у нас снята растительность в желудке. Я не знаю, какой, по ее мнению, она должна быть. И, в общем, Марина сказала: "Вот вам пилюли, убивайте эти грибы".
Но я же не отощал еще, но отощаю. И на следующую премьеру приду совсем вот таким (показывает, каким худым может стать).
— А что насчет диет или едите все подряд?
— Нет. А уже и не тянет… Сейчас положено всякие оземпики вкалывать. Вот эти эксперименты я бы над собой не ставил. Может, чего-то ты и достигнешь, в частности, не захочешь есть.
От оземпиков теплеют мышцы, а вы же не видели меня голым. А там тоже есть что показать. Но давайте это уже в другой передаче сделаем. (Смеется.)
— Сейчас о вас много пишут в Интернете. Читаете о себе?
— Нет, конечно. Да вы с ума сошли! Если бы я все о себе читал, у меня бы не было куража сделать премьеру на Первом канале в это воскресенье. У меня все задачи, мысли и работа находятся совсем в другом месте.
Все летчики повторяют одну и ту же фразу, которую говорят авиадиспетчера: "Держите вашу чистоту свободной".
Очень небезобидно, если вы читаете это дерьмо, которое питается этими отходами жизнеспособных организмов. Чем оно отличается от гельминтов? Да ничем…
Дмитрий Дибров. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Дмитрий Дибров: "Когда начались нелегкие времена, я стал выходить в прямой эфир"
— Вы на премьере даже ничего не пригубили…
— Видите ли, у меня же каждый вечер прямой эфир. Это меня Савик Шустов подбил на это.
Ну и летом, когда начались нелегкие времена, пристроил это дело и стал выходить в прямой эфир. Откуда ни возьмись, люди собрались! Вот вчера, например, я рулил Сашей Черным, а завтра буду читать Хармса, рассуждать о нем, цитировать.
У меня прямой эфир каждый вечер в 11. Помните, при социализме была такая установка? Каждый вечер в 11… Если я сегодня успею домой, то выйду в эфир. Но надо все-таки знать, о чем говорить.
А если я буду пропускать премьеры? Дедулечка… Тогда это действительно будет дед. Но если вы будете звездный старик... А посмотришь, он и не старик, а красавец Дубровский…
— Иногда летом принято делать ремонт. Не занимались ремонтом дома?
— Уже все отремонтировали, только живи.
— А как же хозяйка дома?
— Я что же, бобыль? У меня прислуга, коллектив, шофер, который возит детей в школу и обратно.
Благодаря профессору Розенштейн помощнице и делать ничего не нужно. У меня сельдерей в рационе и шашлык.
— Вы имеете в виду женщину, которая готовит вам еду?
— Я стараюсь, чтобы она не готовила еду, потому что это невыносимо. Я и сам приготовлю. Да и более того, нельзя есть после шести.
Дмитрий Дибров. Фото: Сергей Петров / Global Look Press
"Она не только дома должна быть хозяйкой, но и в твоей жизни"
— Какой для вас должна быть идеальная хозяйка дома?
— Чтобы ты ее любил… И тогда она будет важнее, чем что-либо. И упаси тебя господь засунуть ее на кухню. Но если люди любят жениться на кухарках, тогда, конечно…
Она не только дома должна быть хозяйкой, но и в твоей жизни.
— Разочаровались в институте брака?
— Вы с ума сошли? Вы что? Это самое счастливое, что есть на свете.
— А может, еще разок в новый брак?
— Как Господь управит! Если бы меня, например, спросили, что такое любовь, я бы ответил : "Любовь — это когда кто-то для тебя важнее, чем ты сам". Райнер Мария Рильке правильно сказал, что любовь — это кричащее отсутствие.
Я бы еще сказал, что любовь невозможна без некоторого метафизического элемента. Помните, как было в "Пятом элементе"? Вот это вставляешь, и все вдруг начинает приходить в движение.
Вы знаете, мне кажется, этот "пятый элемент" дается тебе как поддержка за достижения во внелюбовной сфере, когда ты поверил жизни. Я бы сказал, что Господу, но для этого есть священник.
Но без этого элемента все вроде красиво, хорошо обставлено, но не зажигается. А чтобы все пришло в движение, ты должен многое сделать вне любовной сферы.
В воскресенье на Первом канале мы с коллегами дошли до первой подобной премьеры в истории всего телевидения. Поэтому я начинаю подыскивать футлярчик для этого метафизического элемента.
Читайте также: