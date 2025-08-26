Почему Дмитрий Дибров снова найдет молодую пассию: "Миллионерам не нужны 45-летние бетонные подруги жизни"

Психологи говорят о таком понятии, как постразводный синдром. Это когда люди после расставания стремятся показать экс-партнеру, как у них все хорошо. Пользователи Сети полагают, что нечто похожее сейчас испытывает и Дмитрий Дибров.

Говорят, что ведущий очень сильно переживает разрыв с женой Полиной, которая предпочла ему друга семьи, 50-летнего миллиардера Романа Товстика. Но на публике все же демонстрирует, что еще есть порох в пороховницах. Так, недавно Дмитрий показался в компании сразу двух эффектных красоток.

Недавно в СМИ прошла информация, что певицы-близняшки Катя и Волга Король работают над совместным музыкальным проектом с Дмитрием Дибровым. Репетиции проходят в особняке телеведущего, где оборудована его студия.

"Диму уже забирают"

В интервью "Комсомольской правде" девушки заявили, что восхищаются музыкальными способностями Диброва, отмечая, что он является мультиинструменталистом и обладает обширными познаниями в музыке. Они уже записали две композиции, которые сейчас находятся на стадии аранжировки.

Также звездные близняшки добавили, что Дибров служит примером того, как интеллектуальный человек сублимирует свои эмоции и переживания в творчество.

Катя и Волга Король считают, что Полина Диброва может пожалеть о своем решении. Им кажется, что вернуть Дмитрия ей уже вряд ли удастся.

"Когда Полина придет в сознание, скорее всего, будет уже поздно. Диму очень быстро заберут. Уже забирают", — намекнули Катя и Волга.

Видимо, на себя. И очень зря.