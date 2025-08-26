Почему Дмитрий Дибров снова найдет молодую пассию: "Миллионерам не нужны 45-летние бетонные подруги жизни"

Психологи говорят о таком понятии, как постразводный синдром. Это когда люди после расставания стремятся показать экс-партнеру, как у них все хорошо. Пользователи Сети полагают, что нечто похожее сейчас испытывает и Дмитрий Дибров.
Говорят, что ведущий очень сильно переживает разрыв с женой Полиной, которая предпочла ему друга семьи, 50-летнего миллиардера Романа Товстика. Но на публике все же демонстрирует, что еще есть порох в пороховницах. Так, недавно Дмитрий показался в компании сразу двух эффектных красоток.
Недавно в СМИ прошла информация, что певицы-близняшки Катя и Волга Король работают над совместным музыкальным проектом с Дмитрием Дибровым. Репетиции проходят в особняке телеведущего, где оборудована его студия.
"Диму уже забирают"
В интервью "Комсомольской правде" девушки заявили, что восхищаются музыкальными способностями Диброва, отмечая, что он является мультиинструменталистом и обладает обширными познаниями в музыке. Они уже записали две композиции, которые сейчас находятся на стадии аранжировки.
Также звездные близняшки добавили, что Дибров служит примером того, как интеллектуальный человек сублимирует свои эмоции и переживания в творчество.
Катя и Волга Король считают, что Полина Диброва может пожалеть о своем решении. Им кажется, что вернуть Дмитрия ей уже вряд ли удастся.
"Когда Полина придет в сознание, скорее всего, будет уже поздно. Диму очень быстро заберут. Уже забирают", — намекнули Катя и Волга.
Видимо, на себя. И очень зря.
Сябитова считает, что Дибров еще встретит свою "Аврору Кибу"
В Сети шутят, что 38-летние Катя и Волга — уже слишком "старые" для Дмитрия Диброва. Да и вот Роза Сябитова уверена, что Дибров скоро найдет новую молодую пассию. Как уже это сделал Григорий Лепс, встретивший на своем пути Аврору Кибу.
По мнению Розы Сябитовой, взрослый обеспеченный мужчина, как правило, желает видеть рядом молодую спутницу. Ему приятнее проводить время с красивой девушкой. Мужчине не нужна самодостаточная и спорящая с ним женщина. Он предпочитает молодое тело, которое будет им восхищаться и соглашаться с ним, заявила Сябитова в интервью
"Мне жаль женщин, чьи мужья носят простые хлопковые носки за 300 рублей"
Кстати, Дмитрий уже не раз высказывался о дамах среднего возраста. Так, в одном из своих интервью он заявил, что женщины, оказавшиеся одни в 45 лет, должны были уделять больше внимания построению отношений с мужчинами еще с 25 лет.
По его мнению, уже тогда надо было прислушиваться к тревожным звоночкам и читать книги из серии "Как удержать мужа» или "Как сохранить семью".
По словам телеведущего, многие женщины, независимо от возраста, стремятся выйти замуж за миллионеров, пренебрегая простыми истинами.
"Эти мужчины по складу — властители. Они не могут быть подкаблучниками с пятницы по воскресенье, а в понедельник приходить в офис и достигать новых миллионов. Им не нужны 45-летние бетонные подруги жизни. Заметьте, я сейчас ни слова не говорю о признаках старения", — отмечает Дмитрий.
Также Дмитрий Дибров считает, что если женщина в отношениях чувствует себя непривлекательной, ей следует немедленно разорвать их. Ну и, конечно, в свете последних событий многие припомнили телеведущему его золотую цитату про носки.
В тот период в одном из своих интервью Дмитрий признался, что уделяет большое внимание своему внешнему виду и выбирает дорогие вещи даже для самых простых нужд. Дибров убежден, что такой подход должны разделять все, иначе, по его мнению, людям остается только посочувствовать.
Тогда он, в частности, заявил: "Мне жаль женщин, чьи мужья носят простые хлопковые носки за 300 рублей".
Сам Дибров тогда отмечал, что носит исключительно шелковые носки, стоимость которых составляет 6 тысяч рублей. Кроме того, в его гардеробе имеется сотня галстуков и более двух сотен пар очков.
Тогда эти цитаты высмеяли в Сети, ведущему припомнили их и сейчас. Но, как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Не исключено, что скоро мы услышим о новом романе Дмитрия — с девушкой намного моложе Полины…
