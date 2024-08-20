Делила мужа с матерью, отрезала волосы ради любимого и свела в могилу императора: жизнь царицы Береники II, которая достойная сериала «Игра Престолов»

Прекрасные дамы с сильным характером во все времена вызывали волнение и трепет у своих поклонников. Они останавливали и начинали войны, дарили миру императоров, вождей, музыкантов, ученых и военачальников. Женский образ настолько сильная вещь, что даже его каменное изображение волнуют умы и несут в себе нескончаемый поток загадок и тайн.

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