Делила мужа с матерью, отрезала волосы ради любимого и свела в могилу императора: жизнь царицы Береники II, которая достойная сериала «Игра Престолов»

Прекрасные дамы с сильным характером во все времена вызывали волнение и трепет у своих поклонников. Они останавливали и начинали войны, дарили миру императоров, вождей, музыкантов, ученых и военачальников.
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К примеру, миниатюрный бюст женщины. Материал - индийский гранат. Датируется вещица второй половиной III века до н.э. На изображении не кто иная, как царица Египта Береника II. Не слышали о такой? Вам только кажется! Да, на слуху у всех одна Клеопатра, но это лишь вопрос
Музей Пола Гетти, Малибу, Калифорния, США
Автор фото — Stephen Chappel
Страсти по-древнеегипетски
История Береники II пришлась на непростой греческий период Древнего Египта. Береника II была дочерью царя Кирены Магаса и селевкидской царевны Апамы. Двоюродный брат девушки Птолемей III стал ее вторым мужем, хотя они были обещаны друг другу с рождения. Речь шла
Отец не успел погулять на свадьбе и умер. Мать девушки решила все устроить по-своему. В итоге Береника вышла замуж за красивого
Береника II узнала об этом и жестоко расправилась со своим неверным супругом. Мать девушка решила пощадить, но последовала воле покойного отца и вышла замуж за Птолемея III. На этот раз в брачном союзе царили любовь и мир. Береника стала матерью
История Береники II пришлась на непростой греческий период Древнего Египта. Фото: соцсети
Посылка на небо
Однажды Птолемей отправился в поход на Сирию, чтобы отомстить за свою убитую сестру, кстати, тоже Беренику. Его супруга не знала, как помочь любимому и пожертвовала…
Согласно легенде, кстати, богиня любви жертву приняла. Локоны исчезли, как по волшебству. Пропажу нашел астроном Конон Самосский - не где-нибудь, а на небе… Они превратились в новое созвездие, названное Волосы Береники (Вероники) (Coma Berenices).
Созведие Волосы Вероники. Фото: соцсети
Свела в могилу любимого мужа, но это не точно
Птолемей действительно вернулся из похода живым и здоровым. Война с Сирией закончилась полным присоединением ее к Египту. Но Береника все-таки пережила своего мужа. После смерти Птолемея III их сын, Птолемей IV Филопатр, унаследовал трон. В отличие от отца, к своей матери он относился без нежностей. Вскоре советы вдовствующей правительницы ему надоели, и он приказал убить Беренику.
Так закончилась история сильной и волевой женщины, которая была готова на многое ради любви. Хотя… Кто знает, какие тайны хранит эта египетская «
Известно, что со временем он сильно располнел и даже перестал ходить в военные походы. Получается, что здоровье царя просто не выдержало его разнузданного образа жизни. В то же время, Птолемея IV прозвали «Филопатром», что означает «Любящий отца». Кто знает… Возможно, его расправа над матерью - месть за отца, который со временем надоел любящей жене, что она просто свела его
Впрочем, история не терпит домыслов. А правду может знать только бюст из алого индийского граната, который сейчас хранится в музее Гети.
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