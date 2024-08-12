Мерзликин — о воспитании четверых детей: «Если мы все выживем. Это будет просто большой подарок судьбы»

На этот раз Мерзликин стал гостем в «Шоу Воли». Он пообщался на тему воспитания детей с ведущим. Не обошлось без тонкого юмора.
«Если мы не сопьемся, нельзя так говорить, да? Но если мы все выживем... Это будет просто большой подарок судьбы. Ну это очень интересно, настоящая творческая работа. Это революции.
Они обесценивают все, чем я живу, чем я дышу, что я говорю. До этого папа был умный, еще полгода назад. А теперь все, что говорил… Там целая доказательная база того, что я ошибаюсь. Говорят: «Смотри, ты не прав. Как же ты далек от реальной жизни», — поделился артист.
Он также вспомнил, как поступал в вуз. Оказалось, что
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