Мерзликин — о воспитании четверых детей: «Если мы все выживем. Это будет просто большой подарок судьбы»

Андрей Мерзликин многим знаком по своим ролям в кино. Ему также удалось построить крепкую семью. Он уже 18 лет состоит в браке с Анной Осокиной. Супруги воспитывают четверых детей. Ранее актер уже говорил, что найти общий язык с сыном-подростком ему сложно. Оказалось, что и другие дети теперь проявляют свой характер. Отметим, что их сыну Макару сейчас 8 лет, дочери Евдокие — 13, Серафиме — 15, а старшему сыну Федору скоро стукнет 18 лет.

На этот раз Мерзликин стал гостем в «Шоу Воли». Он пообщался на тему воспитания детей с ведущим. Не обошлось без тонкого юмора.

«Если мы не сопьемся, нельзя так говорить, да? Но если мы все выживем... Это будет просто большой подарок судьбы. Ну это очень интересно, настоящая творческая работа. Это революции. Они обесценивают все, чем я живу, чем я дышу, что я говорю. До этого папа был умный, еще полгода назад. А теперь все, что говорил… Там целая доказательная база того, что я ошибаюсь. Говорят: «Смотри, ты не прав. Как же ты далек от реальной жизни», — поделился артист.

Он также вспомнил, как поступал в вуз. Оказалось, что Андрей Мерзликин не поступил во ВГИК, но стал ходить на пары. Его авантюру поддержал декан экономического факультета. В итоге его оставили и зачислили на бюджетной основе, когда одного из студентов отчислили.