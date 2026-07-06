Зрители не приняли жену Деревянко Зою Фуць после «Сокровищ императора»

В соцсетях и на форумах зрители не скрывали негатива в адрес Фуць. Ее обвиняли в недостойном поведении и называли «одного поля ягодкой» с самыми скандальными участницами проекта.

Многие писали, что «розовые» девочки, возможно, и сильные физически, но их поведение настолько отталкивающее, что вызывает антипатию.

Некоторые комментаторы предположили, что победа команды Шкуро и Пинчук стала возможна благодаря поддержке организаторов, а не честной игре.

Другие зрители признавались, что болели за другие команды — «фисташек», «голубых» и «зеленых» — и были разочарованы результатом.

Что касается самой Зои Фуць, то многие зрители не знали ее до участия в шоу. А ведь у нее за плечами уже внушительная история.

Зоя родилась 27 октября 1990 года в Байкальске Иркутской области. После школы переехала в Красноярск, где вышла замуж за бизнесмена Ореста Фуць.

В браке родились двое сыновей — Мирон (2012) и Никос (2013). В 2014 году пара развелась, и Зоя с детьми перебралась в Москву.

В столице она начала с перепродажи одежды, затем освоила визаж, открыла салон красоты, основала женский клуб и запустила собственный бренд одежды. Сейчас Зоя — успешный дизайнер и предпринимательница.

С Павлом Деревянко она познакомилась благодаря соцсетям: отправила актеру скриншот из сериала «Беспринципные» с шутливым комментарием. Через год они встретились лично, еще через год подтвердили отношения.

18 мая 2025 года Деревянко сделал Зое предложение на стадионе «Динамо» перед футбольным матчем, а 8 августа того же года пара сыграла свадьбу в Барвихе.

Сейчас Зоя продолжает развивать бизнес — вместе с мужем открыла бутик семейного бренда FABZ PRO в Москве. Она также пробует себя в актерской профессии: снялась в пятом сезоне «Беспринципных» и готовится к трем новым ролям.

Однако участие в реалити-шоу, судя по всему, не добавило ей популярности. Напротив, многие зрители, узнав ее ближе, остались разочарованы.

В шоу она запомнилась не столько спортивными достижениями, сколько поведением, которое публика сочла недостойным. В результате — третье место и волна негативных комментариев, которые навсегда останутся в истории третьего сезона «Сокровищ императора».