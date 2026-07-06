Почему победительницы «Сокровищ императора» разругались после финала: деньги, мужчина или сплетни

Победителями шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ стали Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук. Пройдя последнее испытание, они плакали, обнимались, буквально признавались друг другу в любви и клялись в вечной дружбе.

Только вот многие зрители уже знали, что на самом деле дружбы между этими двумя молодыми привлекательными женщинами уже не существует. И от этого стало немного грустно.

Что случилось между Екатериной Шкуро и Ириной Пинчук

Напомним, в мае на закрытой вечеринке Bohemic Beauty Ирина Пинчук неожиданно рассказала, что их с Екатериной Шкуро стремительная дружба оборвалась так же резко, как и началась.

По словам блогерши, сейчас они не поддерживают общение.

«Человек оказался не таким хорошим другом, как я думала. Это произошло после съемок шоу. Я узнала нехорошие вещи по отношению ко мне», - отметила Ирина.

Пинчук подчеркнула, что для нее дружба — это полная самоотдача. И она из тех людей, которые своих не бросают. При этом Ирина намекнула, что образ Екатерины не соответствует ее представлениям о настоящей дружбе.

«Пыталась ли она извиниться? Нет. А ей не нужно. Вопросы к ней, это на ее совести. Моей вины ни в чем нет. Хотела бы простить? Это не дружба», — возмущалась 31-летняя звезда реалити.

В детали конфликта Ирина углубляться не стала, отметив, что сейчас у неё другие приоритеты. Экс-участница «Дома-2» полностью поглощена новыми отношениями с загадочным иностранцем, имя которого пока держит в секрете.

По словам Ирины, ей совсем не грустно от сложившейся ситуации. Она влюблена, счастлива и философски приняла то, что ей встретился человек, на которого нельзя положиться, имея в виду Екатерину.

А как же на эти обвинения отреагировала сама Екатерина Шкуро?

В ответ Екатерина опубликовала в своих соцсетях ироничное видео, в котором выразила недоумение из-за произошедшего. В нем она напевает строки из песни Kristina Si: «Я не смогла найти причину быть с тобой» и смотрит в камеру, будто обращаясь к бывшей закадычной подруге.

Подпись к видео гласит: «Нашла себе «идеальную» подругу. Ссоримся только из-за меня...».

Кроме того, Екатерина опубликовала саркастическое сообщение, в котором заявила, что их договор дружбы подошел к концу. И отныне она на стороне тех, кто не верит в искренние женские дружеские отношения.

Что же могло произойти между ними? Давайте пофантазируем.