Почему победительницы «Сокровищ императора» разругались после финала: деньги, мужчина или сплетни

Победителями шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ стали Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук. Пройдя последнее испытание, они плакали, обнимались, буквально признавались друг другу в любви и клялись в вечной дружбе.
Только вот многие зрители уже знали, что на самом деле дружбы между этими двумя молодыми привлекательными женщинами уже не существует. И от этого стало немного грустно.
Что случилось между Екатериной Шкуро и Ириной Пинчук
Напомним, в мае на закрытой вечеринке Bohemic Beauty Ирина Пинчук неожиданно рассказала, что их с Екатериной Шкуро стремительная дружба оборвалась так же резко, как и началась.
По словам блогерши, сейчас они не поддерживают общение.
«Человек оказался не таким хорошим другом, как я думала. Это произошло после съемок шоу. Я узнала нехорошие вещи по отношению ко мне», - отметила Ирина.
Пинчук подчеркнула, что для нее дружба — это полная самоотдача. И она из тех людей, которые своих не бросают. При этом Ирина намекнула, что образ Екатерины не соответствует ее представлениям о настоящей дружбе.
«Пыталась ли она извиниться? Нет. А ей не нужно. Вопросы к ней, это на ее совести. Моей вины ни в чем нет. Хотела бы простить? Это не дружба», — возмущалась 31-летняя звезда реалити.
В детали конфликта Ирина углубляться не стала, отметив, что сейчас у неё другие приоритеты. Экс-участница «Дома-2» полностью поглощена новыми отношениями с загадочным иностранцем, имя которого пока держит в секрете.
По словам Ирины, ей совсем не грустно от сложившейся ситуации. Она влюблена, счастлива и философски приняла то, что ей встретился человек, на которого нельзя положиться, имея в виду Екатерину.
А как же на эти обвинения отреагировала сама Екатерина Шкуро?
В ответ Екатерина опубликовала в своих соцсетях ироничное видео, в котором выразила недоумение из-за произошедшего. В нем она напевает строки из песни Kristina Si: «Я не смогла найти причину быть с тобой» и смотрит в камеру, будто обращаясь к бывшей закадычной подруге.
Подпись к видео гласит: «Нашла себе «идеальную» подругу. Ссоримся только из-за меня...».
Кроме того, Екатерина опубликовала саркастическое сообщение, в котором заявила, что их договор дружбы подошел к концу. И отныне она на стороне тех, кто не верит в искренние женские дружеские отношения.
Что же могло произойти между ними? Давайте пофантазируем.
Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро. Фото: телеканал ТНТ
Почему девушки могли поссориться
По Сети гуляет версия, что подруги банально не поделили выигрыш в шоу «Сокровища императора». А это больше десяти миллионов рублей.
«Дружба дружбой, а денежки врозь», - пишут комментаторы.
Однако это не так. По крайней мере, если верить юмористке. В интервью Teleprogramma.org Екатерина рассказала, что организаторы проекта изначально отправляют каждому участнику 50 % гонорара. А уж они вправе распоряжаться деньгами самостоятельно. Однако, по словам Екатерины, они поделили денежный приз поровну.
Девушки могли банально поссориться из-за мужчины. Новость о новом романе Ирины с неким иностранцем как раз совпала с новостью о прекращении их дружбы.
Возможно, Ирина Пинчук могла представить своего избранника Екатерине. А поскольку Екатерина Шкуро – очень эффектная молодая женщина, блондинка, следящая за собой и знающая толк в бьюти-трендах, она понравилась тому самому иностранцу.
Возможно, он пофлиртовал с подругой Ирины. Та пришла в ярость. И дружбу как корова языком слизала.
Но судя по намекам Ирины Пинчук, могли иметь место банальные сплетни. Возможно, вскоре после съемок Екатерина поделилась с кем-то размышлениями о том, кто внес большую лепту в победу в шоу «Сокровища императора».
Вероятно, юмористка считала, что именно она сделала больше для их триумфа. Или она упоминала о каких-то слабостях Ирины, обнаруженных во время прохождения испытаний. И «доброжелатель» потом передал Пинчук содержание этого разговора или скрины переписки. Ну и Ирина сделала выводы…
Однако это всего лишь наши гипотезы. О том, что случилось на самом деле, знают только сами девушки.
А что вы думаете об этой истории? Почему поссорились Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро? Делитесь в комментариях!
Читайте также: