Победительница «Сокровищ императора» Екатерина Шкуро: «У нас были эмоциональные качели, как и в любых сложных созависимых отношениях»

Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук стали победительницами реалити-шоу «Сокровища императора», который в выходные завершился на ТНТ. Команда «Розовых» была на проекте с самого первого дня.

О том, какие испытания оказались сложными, почему было нелегко общаться с Артемом Качером и Мишей Марвиным, как отреагировали на победу мамы дети, нам рассказала Екатерина Шкуро.

Екатерина Шкуро: «Накануне финала я спала всего три часа»

- Вы ожидали, что станете победителем шоу? Какие эмоции у вас были, когда узнали о победе?

- Естественно! С самой первой серии мы были единственной командой, которая показывала все свои намерения. Мы всегда старались проходить испытания, выполнять задания, чтобы избежать штрафных минут. Было понятно, что мы желаем победить.

И я точно рассчитывала на все свои силы и понимала, что в целом победить реально. Поэтому ожидания, конечно, были. Но при этом из-за того, что здесь каждая серия очень сильно влияет на результат в дистанции, каким ты придешь, каким ты завтра стартанешь, плюс черная кошка и метки, усложнения, естественно, свитки, в том числе, всегда могли перевести любую, казалось бы, даже очевидную историю в другое русло.

Поэтому спектр эмоций был от полного опустошения в хорошем смысле до понимания, что все это закончилось, и мы достигли цели и получили то, за чем мы ехали. Конечно, еще потом несколько дней, а то и недель не могла это осознать до конца.

- Как вы оценивали своих соперников?

-Мы никогда не недооценивали своих соперников. С самого начала понимали, что каждый участник и каждая пара способны удивить, поэтому относились ко всем с уважением. Конечно, по ходу проекта было видно, кто в данный момент больше включен в игру, а кто только набирает обороты.

В самом начале наша команда, как мне кажется, была одной из самых заряженных и сильнее всех горела желанием победить. Но уже к середине проекта произошел переломный момент: после первой черной кошки очень мощно включились Зеленые, а затем постепенно начали раскрываться и все остальные команды.

В какой-то момент мы сами оказались буквально в шаге от вылета. Именно тогда стало окончательно понятно, что расслабляться нельзя ни на секунду. Конкуренция стала очень высокой.

У каждой пары были свои сильные стороны. Более того, у каждого участника были испытания, в которых он особенно ярко проявлял себя. Кто-то был силен в одном, кто-то - в другом, и именно это делало соревнование таким интересным. На длинной дистанции было по-настоящему приятно соперничать с такими сильными и достойными командами.

- Насколько тяжело вам дались финальные испытания?

- Финальные испытания были тяжелыми, прежде всего, морально. Мы понимали, что это последний этап, и второго шанса уже не будет. Именно поэтому хотелось максимально собраться, не допустить ни одной ошибки и выложиться на сто процентов. Но вместе с этим, конечно, было огромное волнение - оно ощущалось буквально в каждом моменте.

Накануне финала я спала всего три часа, поэтому утром голова была словно в тумане. Но, как ни странно, в самый ответственный момент адреналин, концентрация и весь спектр эмоций настолько мобилизовали меня, что, кажется, я была собраннее, чем когда-либо.

В такие моменты организм будто включает внутренние резервы, о существовании которых ты даже не подозреваешь.