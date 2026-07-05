Победительница «Сокровищ императора» Екатерина Шкуро: «У нас были эмоциональные качели, как и в любых сложных созависимых отношениях»

Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук стали победительницами реалити-шоу «Сокровища императора», который в выходные завершился на ТНТ. Команда «Розовых» была на проекте с самого первого дня.
О том, какие испытания оказались сложными, почему было нелегко общаться с Артемом Качером и Мишей Марвиным, как отреагировали на победу мамы дети, нам рассказала Екатерина Шкуро.
Екатерина Шкуро: «Накануне финала я спала всего три часа»
- Вы ожидали, что станете победителем шоу? Какие эмоции у вас были, когда узнали о победе?
- Естественно! С самой первой серии мы были единственной командой, которая показывала все свои намерения. Мы всегда старались проходить испытания, выполнять задания, чтобы избежать штрафных минут. Было понятно, что мы желаем победить.
И я точно рассчитывала на все свои силы и понимала, что в целом победить реально. Поэтому ожидания, конечно, были. Но при этом из-за того, что здесь каждая серия очень сильно влияет на результат в дистанции, каким ты придешь, каким ты завтра стартанешь, плюс черная кошка и метки, усложнения, естественно, свитки, в том числе, всегда могли перевести любую, казалось бы, даже очевидную историю в другое русло.
Поэтому спектр эмоций был от полного опустошения в хорошем смысле до понимания, что все это закончилось, и мы достигли цели и получили то, за чем мы ехали. Конечно, еще потом несколько дней, а то и недель не могла это осознать до конца.
- Как вы оценивали своих соперников?
-Мы никогда не недооценивали своих соперников. С самого начала понимали, что каждый участник и каждая пара способны удивить, поэтому относились ко всем с уважением. Конечно, по ходу проекта было видно, кто в данный момент больше включен в игру, а кто только набирает обороты.
В самом начале наша команда, как мне кажется, была одной из самых заряженных и сильнее всех горела желанием победить. Но уже к середине проекта произошел переломный момент: после первой черной кошки очень мощно включились Зеленые, а затем постепенно начали раскрываться и все остальные команды.
В какой-то момент мы сами оказались буквально в шаге от вылета. Именно тогда стало окончательно понятно, что расслабляться нельзя ни на секунду. Конкуренция стала очень высокой.
У каждой пары были свои сильные стороны. Более того, у каждого участника были испытания, в которых он особенно ярко проявлял себя. Кто-то был силен в одном, кто-то - в другом, и именно это делало соревнование таким интересным. На длинной дистанции было по-настоящему приятно соперничать с такими сильными и достойными командами.
- Насколько тяжело вам дались финальные испытания?
- Финальные испытания были тяжелыми, прежде всего, морально. Мы понимали, что это последний этап, и второго шанса уже не будет. Именно поэтому хотелось максимально собраться, не допустить ни одной ошибки и выложиться на сто процентов. Но вместе с этим, конечно, было огромное волнение - оно ощущалось буквально в каждом моменте.
Накануне финала я спала всего три часа, поэтому утром голова была словно в тумане. Но, как ни странно, в самый ответственный момент адреналин, концентрация и весь спектр эмоций настолько мобилизовали меня, что, кажется, я была собраннее, чем когда-либо.
В такие моменты организм будто включает внутренние резервы, о существовании которых ты даже не подозреваешь.
Екатерина Шкуро: «Наиболее теплые отношения сложились с парами Оранжевых»
- Какое испытание на протяжении всего сезона вам особенно запомнилось?
- Из хороших воспоминаний, - это, конечно же, доджи пяо с бревном. Мне безумно понравилось это испытание, помимо того, что я его смогла пройти единственной из всех пар в одиночку.
Естественно, понравились все испытания, где нужно было танцевать. Также мой прыжок на тарзанке, когда у меня появилось вдохновение выиграть это шоу. Потому что, когда я о чем-то зарекаюсь, я хочу это исполнить.
Я прыгала со словами: «За победу Розовых!», и тогда, наверное, сама не ожидала, насколько глубокий смысл задала этому прыжку. Если вспомнить не очень позитивные испытания, то это, наверное, хот-пот, когда было сложно себя перебороть и впихивать в себя эту острую еду.
- С кем из участников вы сохранили наиболее тёплые отношения? С кем сейчас общаетесь?
- Наиболее теплые отношения сложились с парами Оранжевых, разве что кроме Александра Емельяненко с его юристом. Леонид Слуцкий с Олегом Яровинским, Зоя с Пашей Деревянко — они очень сильно прониклись мной, и мы по сей день классно общаемся. С Яной Кошкиной начала чуть ближе общаться, чем до проекта.
Да и в целом со многими сложились очень хорошие отношения, чему, естественно, очень рада.
- У вас были очень противоречивые отношения с командой Зеленых, Артемом Качером и Мишей Марвиным. Как менялись ваши отношения на протяжении шоу, и что вы о них думаете сейчас, когда проект позади?
- Естественно, у нас были эмоциональные качели, как и в любых сложных созависимых отношениях, потому что ты понимаешь, что ты от них избавиться не можешь, а жить с ними приходится.
Поэтому лично я пыталась и принимать их, и уже не реагировать, и делать вид, что их вообще не существует. В общем, я принимала все тактики, которые существуют в ситуации, когда тебе не очень приятен человек.
Но, к сожалению, они также меняли свои тактики, и поэтому наши противоречивые отношения реально сохранялись вплоть до последней серии. Понимаем, что это очень-очень забавно все выглядит: мы просто каждую серию то миримся, то ругаемся.
А сейчас, на самом деле, мы в прекрасных отношениях, никто никого не ненавидит. И вот это очень круто!
Екатерина Шкуро о выигрыше: «Хочу сделать ремонт в квартире»
- У вас еще маленькие дети. Понимают ли они уже, что мама стала победительницей крупного проекта?
- Младшему только два года, он еще не понимает, что такое шоу. Старшая знает, что мама снималась, смотрит отрывки проекта, говорит: «Испытание на вылет». Она очень рада, что мама заняла первое место
- Как вы переносили разлуку с детьми? Кто оставался с ними во время съемок?
- Старались абстрагироваться. Мы с Ирой даже плакали, когда говорили о детях. Было морально тяжело.
С детьми оставались муж, дедушка, мой брат — все помогали, чтобы они не чувствовали отсутствие мамы
- На что вы потратите выигранные деньги?
- Сначала думала вложить деньги в бренд косметики, но планы изменились. Сейчас хочу сделать ремонт в квартире, чтобы у семьи было свое уютное гнездышко, и у детей были свои комнаты
- Как вы поделили выигрыш с Ириной? Элементарно пополам?
- Да. Канал изначально переводит каждой участнице по 50%, а дальше каждая пара решает сама. У нас все так и осталось — 50 на 50.
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