Зоя Бербер в восторге от Михаила Пореченкова: "Называем его трижды народным"

Онлайн-кинотеатр Kion и студия KionFilm с радостью объявляют о завершении съемок нового комедийного детектива под названием 'Капитан Туман'. Зрителей ждет захватывающая история с звездным актерским составом, включающим Михаила Пореченкова, Азамата Нигманова и Зою Бербер в главных ролях.

Режиссерское кресло занял Сергей Филатов, известный по своей работе над сериалом 'Бар 'Один звонок'. Над сценарием трудилась целая команда талантливых авторов: Олег Мастич, Андрей Шачнев, Антон Ковалевский, Егор Цветков и Владимир Боровой. Премьера сериала состоится эксклюзивно на платформе онлайн-кинотеатра Kion.

Сюжет, обещающий и драму, и юмор

В центре истории — капитан Виталий Туманский, жизнь которого кардинально меняется после трагического происшествия. Во время покушения на него погибает его жена, и теперь Туманский одержим идеей найти виновных, чего бы это ни стоило. Чтобы сохранить свое место в полиции, ему приходится продолжать выполнять служебные обязанности, параллельно ведя собственное расследование.

На помощь капитану руководство назначает двух совершенно разных по характеру напарников. С одной стороны, это обаятельная старший лейтенант Суворова, а с другой — участковый, недавно прибывший в Москву из северных регионов. Этим троим, столь разным, предстоит научиться работать в команде, раскрывая не только текущие преступления, но и помогая капитану Туманскому в его личном поиске истины. Несовпадение характеров и взглядов обещает немало забавных ситуаций и острых моментов.

Что сказала Зоя Бербер о Пореченкове

Актриса Зоя Бербер рассказала о съемках фильма. Она призналась, что с партнерами по фильму, Михаилом Пореченковым и Азаматом Нигмановым, ей работалось легко. С Азаматом она дружит со времен работы в театре Сергея Безрукова.

"Михаил Пореченков — человек доброй, открытой души. Мы шутим, называем его трижды народным, потому что он большая величина и настоящий профессионал. Его работа и отношение к нам вызывают только восхищение", — восторгалась Бербер Пореченковым.

Звездный ансамбль и музыкальная изюминка

Помимо главных героев, в проекте приняли участие такие именитые актеры, как Андрей Мерзликин, Андрей Федорцов, Ирина Чериченко, Анна Ардова, Дарья Урсуляк и Кирилл Гребенщиков. Их присутствие гарантирует высокое качество актерской игры и глубину персонажей.

Особую атмосферу комедийному детективу придаст саундтрек. Для сериала была выбрана культовая песня группы 'Сектор Газа', которая, несомненно, добавит проекту драйва и узнаваемости, создавая ту самую неповторимую, немного хулиганскую атмосферу.

А вы ждете премьеру фильма 'Капитан Туман'? Ответьте в комментариях.