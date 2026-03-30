"Живи, моя Лера, вопреки": жених показал тяжелобольную Лерчек после обвинений во лжи

Кадры вышли спустя несколько дней после того, как в эфире федерального канала прозвучали обвинения в том, что история с раком блогерши — фальсификация и "грязный пиар". Луис не стал оправдываться. Он просто показал Валерию такой, какая она есть. И написал то, что сейчас важнее любых споров.

В ответ на сомнения "экспертов" Сквиччиарини не стал разводить полемику. Его слова короткие, но бьют в самое сердце.

"У моей Леры рак, мы бы никогда не стали врать об этом, мы не такие люди".

Медицинские документы, подтверждающие диагноз, уже не раз публиковала защита блогерши. В них — заключения врачей онкоцентра имени Блохина, где Лерчек проходит химиотерапию.

Суд поверил этим документам: 16 марта Гагаринский суд Москвы приостановил уголовное дело в отношении Чекалиной и изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Вместе с видео Луис опубликовал трогательное обращение к Валерии. В нем — и боль, и надежда, и обещание быть рядом до конца. И мечты, которые становятся главной целью борьбы.

"Живи, моя любимая Лера, вопреки. Я хочу, чтобы ты увидела первые шаги нашего сына, отправила его в первый класс, и мы вместе станцевали на его свадьбе".

Сейчас Лерчек проходит сразу три вида терапии: химиотерапию, иммунотерапию и лучевую. Всего запланировано девять курсов.

"Правый глаз пока не видит полностью, но болевой синдром в ноге стал меньше после лучевой терапии", — рассказал Луис.

Врачи оценивают состояние блогерши как средней тяжести. Она передвигается в инвалидной коляске. Однако есть и небольшая надежда: уже неделю она обходится без сильнодействующих обезболивающих и даже начала самостоятельно передвигаться.