Потеря зрения, невыносимая боль: последние новости о Лерчек

Блогерша, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, не сдается. Она прошла первый курс химиотерапии и иммунной терапии. Всего их будет девять. Но лечение дается тяжело — Лерчек теряет зрение и едва передвигается.

Об этом сообщил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. Он рассказал, что после первой процедуры у девушки начались серьезные осложнения. Болевой синдром в ноге немного ослабел после лучевой терапии, но зрение восстановить пока не удалось.

"Лера прошла первую химию и иммунную терапию. Скоро мы начинаем вторую. Всего их будет девять. Правый глаз пока не видит полностью", — написал Луис.

Лечение проходит в России. Врачи считают, что отечественные протоколы эффективны, и перелеты сейчас только навредят. Но для восстановления, возможно, придется ехать за границу.

"Я чувствую себя инвалидом"

Сама Валерия не скрывает, что находится на грани. Она принимает обезболивающие, но боль не отступает. Однако сдаваться она не намерена.

"Я чувствую себя инвалидом. Я не хочу умирать, я очень хочу жить. Я буду бороться до конца", — заявила Чекалина.

Она также обвинила правоохранителей в том, что те отняли у нее драгоценное время. Из-за домашнего ареста она не могла нормально обследоваться. А когда следователи наконец разрешили поход к врачу, отправили ее в фельдшерский кабинет.

"Нашли ближайшее ко мне место. Все, что мы нашли в Истре, — это фельдшерский кабинет. Но когда я туда явилась, в этой пятиэтажке на первом этаже стоит просто стол и за ним сидит фельдшер. Там могли максимум померить температуру. Никакого оборудования, которое могло бы мне помочь, я там не нашла", — поделилась Чекалина.

"Деньги ей сейчас нужны"

Помочь Лерчек пытаются все. Даже бывший муж Артем, с которым у нее были непростые отношения, признает: блогерше срочно требуются средства.

"Дай Бог ей успехов и больших побед. Деньги ей сейчас нужны, и на лечение, и на семью, поэтому дай Бог, чтобы у нее все получилось", — заявил Артем Чекалин.

При этом он не знает, причастна ли Валерия к новому бизнесу своей матери. Но если да, то он только за. Главное, чтобы у нее были деньги на лечение.

Суд пошел навстречу

16 марта Гагаринский суд Москвы изменил меру пресечения Лерчек с домашнего ареста на запрет определенных действий. Теперь она может пользоваться интернетом, связываться с врачами и даже выходить на улицу. А производство по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей приостановлено из-за состояния здоровья.

Но радости это уже не приносит. Болезнь зашла слишком далеко. Сейчас Валерия Чекалина не борется с правосудием — она борется за жизнь. И каждый день, каждое новое обследование приносит все более страшные вести.

Переломы позвонков, потеря зрения, невыносимая боль. Но она продолжает верить. И, кажется, только эта вера и помогает ей держаться.