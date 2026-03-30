"7 месяцев игнорировали жалобы на боли": жених Лерчек обвинил следствие во лжи

Танцор заявил, что правоохранители искажают факты и не признают собственных ошибок. А главное — 7 месяцев игнорировали мольбы блогерши о помощи.

По словам Луиса, после того как история Лерчек стала публичной, следователи активизировались. Но не для того, чтобы помочь, а чтобы оправдать себя в глазах общественности.

"В ситуации повышенного внимания к делу и здоровью Валерии, следствие вынуждено защищаться и даже оправдываться. Мы наблюдаем их активные попытки исказить реальную картину происходящего в инфополе и сформировать негативное мнение", — заявил он.

"Фельдшерский пункт вместо онкоцентра"

Луис привел пугающие цифры. По его словам, жалобы Лерчек на боли и ухудшение состояния игнорировались 7 месяцев. Разрешение на выезд в госучреждение дали только тогда, когда у нее началось внутреннее кровотечение, а уровень ферритина упал до критических 2 мкг/л (при норме от 50).

Но и это разрешение оказалось насмешкой. Следователь согласовал посещение фельдшерско-акушерского пункта в поселке Истра.

"Мы глубоко уважаем труд сельских медиков, но важно понимать: ФАП технически не предназначен для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Вот сюда разрешили выезд! Как думаете, тут смогут диагностировать рак?" — написал Сквиччиарини.

"Платная клиника — наше право"

Луис также ответил на упреки в том, что Лерчек якобы не обязательно было требовать именно платную клинику. Он напомнил: по закону "Об основах охраны здоровья граждан РФ", все лицензированные медучреждения равны, а пациент вправе сам выбирать, где лечиться.

"90% ходатайств защиты касались именно профильных частных центров с необходимым оборудованием. Все они были отклонены", — подчеркнул жених блогерши.

Что происходит с Лерчек

Напомним, Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, легких, костях черепа и головном мозге. Она потеряла зрение на правый глаз, но, по последним данным, оно восстановилось наполовину. Блогер уже неделю не принимает сильнодействующие обезболивающие и начала передвигаться самостоятельно.

Сама Валерия недавно вышла на связь в слезах и заявила: "Я не хочу умирать! Я просто не хочу умирать! Я очень хочу жить! Понятно, что я буду бороться до конца".

Теперь Луис требует признать: время было упущено по вине следствия. И никакие заявления пресс-службы МВД о "неоднократных разрешениях" не изменят того факта, что женщину отправили в фельдшерский пункт, когда у нее уже был рак.