"Не могу встать": у беременной Лерчек на фоне суда отказала нога

По данным источников, 33-летней Чекалиной пришлось вызывать скорую после того, как у нее отказала нога. Произошло это после ее появления на суде 19 января.

Что известно о ситуации со здоровьем

После заседания ей стало хуже. У нее отказала нога, она пробовала лечиться дома, но по ночам постоянно возникали боли. В день обращения врачи скорой дали ей обезболивающее и рекомендовали постельный режим.

У Чекалиной также есть проблемы с мочеполовой системой. Из-за плохого самочувствия она не смогла приехать на следующее судебное заседание. Рожать блогерше предстоит совсем скоро — она беременна от своего нынешнего спутника, танцора из Аргентины Луиса Сквиччиарини.

Почему Лерчек под домашним арестом: краткий бэкграунд

Чекалина уже больше года находится под домашним арестом. Ее и бывшего мужа, бизнесмена Артема Чекалина, обвиняют в отмывании 250 миллионов рублей в Дубае. Сама Лерчек свою вину не признает. Она заявляет, что бизнес вел ее бывший супруг, а она была лишь лицом компании.

Кроме уголовного дела, у блогерши накопились огромные долги перед налоговой — более 170 миллионов рублей. Расплатиться она не может, так как все ее имущество и счета арестованы. В ближайшее время ее могут официально признать банкротом.

Кто ее поддерживает

Нынешний партнер Чекалиной, Луис Сквиччиарини, публично высказывал свою поддержку, называя беременность величайшим счастьем и обещая быть опорой для семьи. Также в защиту Лерчек выступала юрист Катя Гордон, которая призывала суд быть снисходительным к многодетной матери, утверждая, что женщины часто не ведают о схемах своих мужей и просто ставят подписи.