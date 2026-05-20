«Ты должен лежать и умирать?»: Лерчек доказывает, что не симулирует рак, с помощью онкобольных блогеров

В последнее время вокруг истории Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) не утихают споры: некоторые сомневаются в подлинности ее диагноза — рака желудка. В ответ на скептические высказывания блогерша предпринимает целенаправленные шаги, чтобы наглядно показать: проблема реальна, а борьба с онкологией — это не просто слова.

Чтобы развеять сомнения тех, кто ставит под вопрос ее диагноз, Валерия публикует в социальных сетях истории других онкобольных. В фокусе внимания — люди с раком желудка, которые уже два года живут полноценной, насыщенной жизнью несмотря на болезнь. На этот раз Лерчек сделала репост публикации онкобольной блогерши по имени Евгения. Девушка рассказывает, что уже два года борется с раком и ведет активную жизнь.