«Ты должен лежать и умирать?»: Лерчек доказывает, что не симулирует рак, с помощью онкобольных блогеров

В последнее время вокруг истории Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) не утихают споры: некоторые сомневаются в подлинности ее диагноза — рака желудка. В ответ на скептические высказывания блогерша предпринимает целенаправленные шаги, чтобы наглядно показать: проблема реальна, а борьба с онкологией — это не просто слова.
Чтобы развеять сомнения тех, кто ставит под вопрос ее диагноз, Валерия публикует в социальных сетях истории других онкобольных. В фокусе внимания — люди с раком желудка, которые уже два года живут полноценной, насыщенной жизнью несмотря на болезнь. На этот раз Лерчек сделала репост публикации онкобольной блогерши по имени Евгения. Девушка рассказывает, что уже два года борется с раком и ведет активную жизнь.
«У меня четвертая стадия желудка и мне часто задают вопросы про Лерчек. Основной из них, верю ли я в то, что она не симулирует болезнь? Конечно, верю. Вы не проходите этот путь! Почему все думают, что, если у тебя четвертая стадия рака, ты должен лежать и умирать? Ничего не хотеть, не двигаться… Вы с ума что ли сошли? Я два года в диагнозе. Мне болеть некогда. Я живу, лечусь и параллельно «терапевтирую» болезнь. Она взяла этот вектор. Ей очень тяжело морально. Я прекрасно это понимаю», — объяснила Евгения подписчикам.
Онкобольная блогер Евгения, поддержавшая Лерчек. Фото: соцсети
Лерчек поблагодарила девушку за поддержку и веру в нее.
«Очень приятна поддержка и вера людей, которые проходят этот путь и как никто другой знают об этом! Спасибо, Евгения», — написала Лерчек.
В Сети засомневались в правдивости Лерчек после того, как увидели видео с ее занятий в спортзале. В кадре полная сил Валерия поднимала тяжести, тренируя мышцы тела. После этих роликов возмутился известный журналист Отар Кушанашвили, который тоже борется с раком. Он прямо обвинил Лерчек во лжи.
Он заявил, что невозможно в терминальной стадии тягать железо в зале и запускать новый бренд косметики. По словам Кушанашвили, Лерчек своими действиями обесценивает борьбу с раком таких людей, как он.
