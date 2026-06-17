«Последствия возможны»: адвокат Жорин рассказал, накажут ли Лерчек за симуляцию рака

В последнее время ходит много разговоров вокруг ситуации с блогером Лерчек. Многие подозревают ее в симуляции рака. Чтобы разобраться, в каких случаях такой обман может привести к уголовной ответственности, Teleprogramma. org обратилась к адвокату Сергею Жорину. Юрист не стал комментировать конкретное дело — это противоречит адвокатской этике, — но объяснил, как закон смотрит на подобные ситуации в целом.

Сергей Жорин сразу подчеркнул важный момент: если человек просто заявляет, что у него какое‑то заболевание — даже если это неправда, — за это не накажут. Уголовной ответственности за само по себе ложное сообщение о болезни не существует.

Проблема возникает, только если за таким заявлением стоят какие‑то незаконные действия.

«Правовые последствия возможны только в том случае, если такой обман сопровождался конкретными противоправными действиями. Если в суд были представлены заведомо подложные медицинские документы, может рассматриваться вопрос об ответственности по статье 327 УК РФ. За использование заведомо поддельного официального документа предусмотрено до одного года лишения свободы, а если документ использовался для совершения или облегчения другого преступления — от двух до шести лет лишения свободы. Если же вымышленный диагноз применялся для сбора пожертвований или получения иных денежных средств, возможна квалификация по статье 159 УК РФ (мошенничество). Наказание за которое в зависимости от суммы и иных обстоятельств может достигать десяти лет лишения свободы», — объяснил Сергей Жорин.

Что же касается обстоятельств блогерши Лерчек, в отношении которой приостановили уголовное преследование до ее выздоровления от рака. То если сейчас выяснится, что она говорит о своей болезни неправду, дело не просто возобновят. А скорее всего, ей могут изменить меру пресечения.

«Если заболевание послужило основанием для приостановления судебного разбирательства, установление его фиктивности повлечет возобновление процесса и может быть учтено судом при решении вопроса о мере пресечения», — отметил Жорин.

Адвокат Жорин добавил: чтобы вынести приговор, суд должен разобраться в деталях. И здесь важны несколько моментов.

«Окончательная квалификация зависит от того, какие именно документы использовались, кем они были изготовлены, преследовалась ли имущественная цель и доказан ли прямой умысел», — заключил Жорин.

Напомним, прокуратура будет проводить проверку в отношении Лерчек. Есть задача выяснить, действительно ли она больна раком или же занимается симуляцией болезни. Подозрения правоохранителей вызвали несколько обстоятельств. Лерчек посещает спортзал во время лечения. Кроме этого, она бывает на фабрике и лично следит за производством косметики своего бренда. Есть мнение, что Лерчек использует болезнь для пиара и продвижения своей продукции.