Жирная точка: Долину выписали из квартиры в Хамовниках

Певицу Ларису Долину, ее дочь и внучку официально сняли с регистрационного учета в квартире в Хамовниках. В понедельник, 19 января, приставы также вскрыли квартиру артистки, описали все вещи и передали ключи новоявленной хозяйке – Полине Лурье.

Юридический финиш: выписка через суд

Как подтвердила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, ключевым препятствием было снятие с регистрации (прописки) самой Долиной и членов ее семьи.

"Долина и ее родственники сняты с регистрационного учета", — заявила юрист.

Без этого шага новая владелица не могла бы полноценно вступить в права, даже получив ключи.

Суд удовлетворил это требование, разорвав последнюю юридическую связь певицы с недвижимостью, которую она продала полтора года назад.

От продажи до принудительного выселения

Напомним, в 2024 году Лариса Долина продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках бизнес-леди Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Вскоре выяснилось, что деньги певица перевела аферистам, представившимся сотрудниками правоохранительных органов.

Долина подала иск о признании сделки недействительной, чтобы вернуть себе жилье. Первые суды встали на ее сторону. Однако в декабре 2025 года Верховный суд России вынес окончательное решение в пользу Полины Лурье, подтвердив ее право собственности.

Несмотря на вердикт высшей судебной инстанции, Долина не освободила квартиру. Она вывезла вещи, но отказалась лично передать ключи и выписаться, улетев на отдых в ОАЭ. Это и привело к серии принудительных мер.