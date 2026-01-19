Пока Долина в ОАЭ: приставы вскрыли квартиру в Хамовниках, описали вещи и передали ключи Лурье

Многомесячный скандал вокруг квартиры в Хамовниках подошел к своему логическому и принудительному финалу. Судебные приставы вскрыли жилье народной артистки Ларисы Долиной и официально передали его покупательнице Полине Лурье.

Как проходило вскрытие: официальная процедура

В понедельник, 19 января, к дому певицы прибыла официальная группа: судебные приставы, сотрудники полиции для обеспечения порядка и адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

В отсутствие Долиной, которая находится за границей, специалисты вскрыли замки на входной двери в присутствии обязательных свидетелей — понятых.

Внутри приставы провели опись оставшегося имущества, составили детальный акт и официально передали ключи от помещения адвокату Полины Лурье. Теперь новая хозяйка имеет полное право немедленно сменить замки и стать полноправной владелицей недвижимости.

Процедура прошла в рамках исполнительного производства, возбужденного после истечения всех мирных сроков.

Как квартира стоимостью 112 миллионов стала яблоком раздора

Полтора года назад Лариса Долина продала эту пятикомнатную квартиру бизнесвумен Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Вскоре выяснилось, что певица стала жертвой аферистов и перевела вырученные деньги мошенникам.

Долина подала в суд, требуя признать сделку недействительной и вернуть ей жилье. Нижестоящие инстанции первоначально вставали на ее сторону. Однако 16 декабря 2025 года Верховный суд России вынес окончательное решение, оставив право собственности за добросовестной покупательницей — Полиной Лурье.

В итоге суд обязал Долину освободить квартиру и лично передать ключи в начале января. Певица вывезла вещи, но ключи не отдала, а вместо этого улетела на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Все последующие попытки мирно решить вопрос провалились из-за отсутствия самой артистки или надлежащих полномочий у ее представителя.