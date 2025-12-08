Жених дочери Даны Борисовой раскрыл причину расставания с ней: "Полина совершила очень плохой поступок"

Стали известны некрасивые детали расставания дочери Даны Борисовой Полины и ее избранника, 35-летнего Артура Якобсона. Молодой человек выдвинул серьезные обвинения против 18-летней Полины. По его словам, его поддержали мама и бабушка девушки.

Что сказал Якобсон о разрыве с Полиной

Дочь Даны Борисовой на днях сообщила в личном блоге, что она и ее жених разорвали отношения. Полина уточнила, что виновата в этом она. И больше на эту тему распространяться не стала.

Все объяснил Артур Якобсон. Он рассказал, что Полина ему изменила, причем, находясь в нетрезвом состоянии. Продолжать отношения с ней он не видит никакого смысла.

"Полина совершила очень плохой поступок. Ее близкие (мама, бабушка) встали на мою сторону, поддержали меня. Полина была пьяна, и один очень плохой человек воспользовался моментом", — поделился Артур Якобсон.

Он добавил, что теперь будет искать непьющую девушку.