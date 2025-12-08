Жених дочери Даны Борисовой раскрыл причину расставания с ней: "Полина совершила очень плохой поступок"

Стали известны некрасивые детали расставания дочери Даны Борисовой Полины и ее избранника, 35-летнего Артура Якобсона. Молодой человек выдвинул серьезные обвинения против 18-летней Полины. По его словам, его поддержали мама и бабушка девушки.
Что сказал Якобсон о разрыве с Полиной
Дочь Даны Борисовой на днях сообщила в личном блоге, что она и ее жених разорвали отношения. Полина уточнила, что виновата в этом она. И больше на эту тему распространяться не стала.
Все объяснил Артур Якобсон. Он рассказал, что Полина ему изменила, причем, находясь в нетрезвом состоянии. Продолжать отношения с ней он не видит никакого смысла.
"Полина совершила очень плохой поступок. Ее близкие (мама, бабушка) встали на мою сторону, поддержали меня. Полина была пьяна, и один очень плохой человек воспользовался моментом", — поделился Артур Якобсон.
Он добавил, что теперь будет искать непьющую девушку.
Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова. Фото: соцсети Полины Аксеновой
Готовилась к свадьбе
Дочь Даны Борисовой была без ума от своего избранника. Ради него Полина съехала от звездной матери. Пара жила вместе и даже строила планы на будущее.
Полина Аксенова мечтала о свадьбе с Артуром в Париже. А вот Дана Борисова не скрывала, что ей не очень нравится жених дочери. Дана ждала, что Полина вернется домой. Так что, не исключено, что именно поэтому Дана поддержала решение Артура Якобсона расстаться с Полиной. Все-таки она еще совсем юная девочка, ей в августе исполнилось восемнадцать лет. Артуру же уже 35. Разница в возрасте пары довольно значительная.
