18-летняя дочь Борисовой о минусах романа с продюсером Диброва: постоянно занят

Не так давно дочь известной телеведущей Даны Борисовой, 18-летняя Полина, сообщила журналистам о романе с продюсером Артуром Якобсоном, который значительно старше нее.

Дочь Борисовой пожаловалась на бойфренда

Молодая девушка поделилась подробностями своих чувств в социальных сетях, выразив разочарование из-за постоянной занятости партнера. Эта ситуация вызвала широкий резонанс в обществе, поскольку разница в возрасте вызывает интерес и привлекает внимание публики.

История иллюстрирует сложность межличностных отношений, особенно когда возникают значительные различия в жизненном опыте и обязанностях сторон. Так, Полина хочет проводить время с любимым, ходить с ним на свидания. А Якобсон, который выступает продюсером шоумена Дмитрия Диброва, зациклен на работе.

Полина часами ждет бойфренда в его офисе, пока тот закончит все дела. "Минусы встречаться с бизнесменом: время почти 9 вечера, а мы договариваемся третий день сходить на свиданку и никак не идем", - говорит она.

Отношение Борисовой к роману Полину с продюсером Диброва

Звездная мама Полины Аксеновой считает, что Якобсон использует ее дочь в своих целях. И главное для него, это пиар. Она уверена, что Артур нисколько не влюблен в девушку. Дана также заявляла, что бойфренд ее дочери был не против приударить и за ней самой. Что Борисова считает просто аморальным.

Также телеведущая пока не общается с дочкой после ее обидных слов. Полина в ссоре назвала маму "бывшей алкоголичкой", заявив, что быть дочерью Борисовой — это "клеймо на всю жизнь". Это очень обидело телеведущую. К слову, сама Дана закрутила роман с рыбным бизнесменом. Он якобы готов полностью обеспечивать Борисову.

