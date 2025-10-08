Айза пожалела отправленную на перевоспитание в деревню дочь Борисовой: "Является дочерью зависимого человека"

Бывшая жена рэпера Гуфа, Айза, в беседе с Teleprogramma.org сформулировала свое отношение к дочери Даны Борисовой. Она намекнула, по какой причине Полина Аксенова отказалась общаться с родительницей. Почему Айза пожалела Полину?
Мнение Айзы по поводу дочери Даны Борисовой
Айза прямо заявила о причинах ссор Полины и ее мамы. Она считает, что девушку нужно срочно спасать. И вот почему.
"К сожалению, девочка является дочерью зависимого человека. Зависимых людей не осуждаю, потому что зависимость — это болезнь", — сказала Айза Teleprogramma.org.
Айза дала понять, что перевоспитать Полину деревня вряд ли сможет. Нужны совершенно другие механизмы. Айза дала Дане Борисовой и Полине свои рекомендации.
"Так как я в этой теме как рыба в воде, то могу рекомендовать обратиться к хорошему врачу-психотерапевту на долгосрочную терапию. Иначе никак. Есть много сообществ ‘взрослые дети алкоголиков’ и т.д. Там такие же люди, которые помогают друг другу", — добавила Айза.
Где сейчас находится дочка Даны Борисовой?
Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова сейчас находится в деревне в Белгородской области. Туда девушку якобы на перевоспитание отправила ее мама. Помог Дане телеведущий Андрей Малахов.
Следят за педагогическим эффектом телезрители канала 'Россия'. Поможет ли сельский труд направить энергию Полины в нужное русло, покажет время. Но очевидно, что здесь нужен комплексный подход.
С кем встречается дочь Даны Борисовой?
Дочери Даны Борисовой в августе исполнилось восемнадцать лет. Она встречается с продюсером Дмитрия Диброва Артуром Якобсоном. Молодой человек старше своей избранницы на двадцать лет.
Полина уверяет, что у них все серьезно. Дана Борисова от выбора дочери не в восторге. Наследница звезды после заявлений мамы предпочла держаться подальше от родительницы и съехала от нее.
