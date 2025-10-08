Айза пожалела отправленную на перевоспитание в деревню дочь Борисовой: "Является дочерью зависимого человека"

Бывшая жена рэпера Гуфа, Айза, в беседе с Teleprogramma.org сформулировала свое отношение к дочери Даны Борисовой. Она намекнула, по какой причине Полина Аксенова отказалась общаться с родительницей. Почему Айза пожалела Полину?

Мнение Айзы по поводу дочери Даны Борисовой

Айза прямо заявила о причинах ссор Полины и ее мамы. Она считает, что девушку нужно срочно спасать. И вот почему.

"К сожалению, девочка является дочерью зависимого человека. Зависимых людей не осуждаю, потому что зависимость — это болезнь", — сказала Айза Teleprogramma.org.

Айза дала понять, что перевоспитать Полину деревня вряд ли сможет. Нужны совершенно другие механизмы. Айза дала Дане Борисовой и Полине свои рекомендации.