Айза пожалела отправленную на перевоспитание в деревню дочь Борисовой: "Является дочерью зависимого человека"

Дана Борисова с дочкой Полиной. Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Айза пожалела дочь Даны Борисовой, отправленную в деревню на перевоспитание

Бывшая жена рэпера Гуфа, Айза, в беседе с Teleprogramma.org сформулировала свое отношение к дочери Даны Борисовой. Она намекнула, по какой причине Полина Аксенова отказалась общаться с родительницей. Почему Айза пожалела Полину?

Мнение Айзы по поводу дочери Даны Борисовой

Айза прямо заявила о причинах ссор Полины и ее мамы. Она считает, что девушку нужно срочно спасать. И вот почему.

"К сожалению, девочка является дочерью зависимого человека. Зависимых людей не осуждаю, потому что зависимость — это болезнь", — сказала Айза Teleprogramma.org.

Айза дала понять, что перевоспитать Полину деревня вряд ли сможет. Нужны совершенно другие механизмы. Айза дала Дане Борисовой и Полине свои рекомендации.

"Так как я в этой теме как рыба в воде, то могу рекомендовать обратиться к хорошему врачу-психотерапевту на долгосрочную терапию. Иначе никак. Есть много сообществ ‘взрослые дети алкоголиков’ и т.д. Там такие же люди, которые помогают друг другу", — добавила Айза.

Айза. Фото: Global Look Press

Где сейчас находится дочка Даны Борисовой?

Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова сейчас находится в деревне в Белгородской области. Туда девушку якобы на перевоспитание отправила ее мама. Помог Дане телеведущий Андрей Малахов.

Следят за педагогическим эффектом телезрители канала 'Россия'. Поможет ли сельский труд направить энергию Полины в нужное русло, покажет время. Но очевидно, что здесь нужен комплексный подход.

С кем встречается дочь Даны Борисовой?

Дочери Даны Борисовой в августе исполнилось восемнадцать лет. Она встречается с продюсером Дмитрия Диброва Артуром Якобсоном. Молодой человек старше своей избранницы на двадцать лет.

Полина уверяет, что у них все серьезно. Дана Борисова от выбора дочери не в восторге. Наследница звезды после заявлений мамы предпочла держаться подальше от родительницы и съехала от нее.

А вы как считаете, Айза права? Ответьте в комментариях.

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также