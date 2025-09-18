Жена Товстика о поступке Дибровой: "Забрала моего 11-летнего сына без моего согласия на Камчатку"

Елена Товстик не смогла сдержать эмоций, когда узнала о том, что в недавнем интервью Лауре Джугелии говорила Полина Диброва. Та заверила, что не уводила чужого мужа из семьи. Также она дала понять, что живет отдельно от миллиардера Романа Товстика. Жена Дмитрия Диброва была вынуждена снять себе коттедж рядом с домом телеведущего.

И все считали, что дом ей оплачивает новый возлюбленный. Но Полина утверждает, что это не так. Якобы она сама справляется со своими трудностями.

Мнение Товстик о признаниях Дибровой

Елена уточнила, что жена Диброва ездила на Камчатку не одна. В поездку она брала своих детей и еще 11-летнего сына Романа Товстика, Артема. Тот является крестником Полины. При этом сама Елена не знала, что ее ребенка увезут на отдых. Ее никто об этом не предупредил.

Также Диброва говорила, что не собирается брать под опеку чужих детей и воспитывать отпрысков Товстика. Она заявила, что у всех шестерых детей есть своя собственная мать. И заменять ее им она не планирует.

"Не рассказала, что забрала моего 11-летнего сына без моего согласия на эту Камчатку без родителей в учебное время, поставили перед фактом, что он уже там с медведями и где землетрясение, а мать плачет от одиночества, что нет возможности с ним жить и путешествовать и общаться, просто так нагло врать", — подметила Товстик.

Также она дала понять, что в поездку Диброва забрала своего крестника без матери и без его отца. То есть сама отвечала за ребенка. И, видимо, сделала это с разрешения Романа Товстика.

Развод Дибровых

О своих чувствах к 50-летнему миллиардеру Полина решилась рассказать мужу после их поездки на Сейшелы. Тогда она понимала, что больше не может никого обманывать. Однако сейчас, когда Дибровы находятся в стадии развода, жена шоумена отказывается съезжаться с Товстиком.

Она хочет, чтобы они урегулировали все моменты с семьями. Тем более что развод бизнесмена с 40-летней женой Еленой оказался проблематичным. Та не хочет отпускать мужа из семьи.