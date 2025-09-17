Почему Диброва не хочет съезжаться с Товстиком: "Мы сейчас на неком удалении"

Полина Диброва в интервью Лауре Джугелии рассказала о том, что сейчас происходит между ней и Романом Товстиком. Жена шоумена Дмитрия Диброва дала понять, что живет на съемном жилье и сама все оплачивает. Таким образом, модель опровергла слухи о том, что миллиардер взял на себя все финансовые вопросы, связанные с Полиной.

Развод Дибровой

Диброва утверждает, что осталась один на один с материальной стороной своего развода. Хотя Дмитрия помогает финансового детям, она может рассчитывать в первую очередь только на себя. И это при том, что ранее ходили слухи, что именно Товстик оплачивает аренду дома, в которой живет Полина.

Жена Дмитрия рада тому, что им с шоуменом удалось цивилизованно решить вопрос по разводу. Они подписали брачный договор, решили моменты по алиментам на детей. Шептались, что из этого брака Полина вышла без недвижимости с подаренным когда-то ей кабриолетом. Якобы только на этих условиях Дмитрий согласился не выносить ссор из избы.

Что связывает Диброву и Товстика?

Полина уточнила, что не планирует как-то вмешиваться в то, что происходит в семье Товстика. Особенно после того, как жена миллиардера дала интервью, в котором обвинила Диброву в своем разводе. Елена Товстик уверена, что муж никогда не оставил бы ее шестью детьми, если бы руку к этой истории не приложила Полина. Которая, как выразилась жена бизнесмена, "топнула ножкой" и потребовала, чтобы Роман Товстик ушел от супруги.

"Мы (с Романом) договорились, что нужно решить все внутренние вопросы семейные, и после этого — я просто уже не знаю, как это будет дальше и возможно ли это вообще. Если мы все это пройдем с честью и достоинством, то мы построим свою жизнь. То, что происходит у него, я бы хотела оставить у него. Мы сейчас на некоем удалении", — заявила Диброва, намекнув, что она пока еще не съехалась с Товстиком.

Ранее Полина призналась, как шоумен отреагировал на ее желание развестись. Модель заверила, что Дибров решил будто бы она "сошла с ума". И долго не мог в это поверить.