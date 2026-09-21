Жена Стаса Михайлова впервые вышла на связь после заявления о расставании

Супруга Стаса Михайлова, Инна, впервые вышла на связь после заявления о расставании. Поводом для публикации стал день рождения их младшей дочери Марии, которой 21 сентября исполнилось 14 лет.

Инна Михайлова опубликовала в социальных сетях архивные фотографии, на которых они со Стасом держат на руках новорожденную Машу.

Под снимками она оставила трогательное поздравление, в котором обратилась к дочери с теплыми словами.

«21 сентября. Спасибо Господу и Пресвятой Богородице за это чудо. Уникальная девочка. Моя любимая Любовь. Храни Господь», — написала Инна.

Стоит отметить, что девочка родилась именно в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, что для семьи всегда имело особое значение.

Напомним, что 20 сентября Инна Михайлова неожиданно сообщила о расставании с певцом. В своих соцсетях она опубликовала черно-белый портрет с супругом и написала:

«Мы больше не вместе. Пожалуйста! Я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду. Это правда».

Кроме того, она назвала Стаса «человеком-фейком».

Сам Стас Михайлов ситуацию пока не комментировал. При этом он также опубликовал поздравление с днем рождения дочери, написав:

«С днем рождения, доча», сопроводив пост совместными фотографиями.

Знакомство Стаса Михайлова и Инны Пономаревой произошло в 2006 году. Свадьбу они сыграли в 2011-м, когда в семье уже подрастала старшая дочь Иванна. Всего у пары две общие дочери — 17-летняя Иванна и 14-летняя Мария.

Кроме того, у обоих есть дети от прошлых браков: у Инны — сын Андрей и дочь Ева, рожденные в браке с футболистом Андреем Канчельскисом, а у Стаса — сын Никита и дочь Дарья.