Жена Стаса Михайлова намекнула на расставание: «Пожалуйста»

В своих сторис Инна Михайлова опубликовала сообщение, где прямо заявила о том, что больше не вместе с певцом.

«Пожалуйста, я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему. Это правда! Мы больше не вместе», — написала Инна, не став вдаваться в подробности .

Это заявление стало полной неожиданностью для поклонников, ведь еще в конце августа Инна публиковала семейные фото с Михайловым и дочерьми, подписывая их «Наш август» . Пара, которая вместе уже более 15 лет, всегда казалась образцовой, а сам певец не раз публично признавался жене в любви.

Стас Михайлов и Инна Пономарева познакомились в середине 2000-х, когда певец только набирал популярность. Официально они зарегистрировали отношения в 2011 году, когда у пары родилась вторая дочь. У супругов двое общих детей — 17-летняя Иванна и 14-летняя Мария. Кроме того, Инна родила двоих детей от первого брака с футболистом Андреем Канчельскисом — сына Андрея и дочь Еву, которых Стас принял как родных.

В одном из интервью Михайлов вспоминал, как начиналась их совместная жизнь:

«Мы тогда переехали в небольшую квартирку в 40 квадратных метров, где Инна и готовила, и убирала. Ни разу я не увидел на ее лице недовольства. Именно это для меня важно: она полюбила меня тогда, когда мне нечего было дать, кроме своей души».

Инна Михайлова также является пиар-менеджером мужа и активно участвует в его публичной жизни. Она известна своей жесткой манерой отвечать критикам семьи — однажды она резко высказалась в адрес тех, кто осуждал их дорогие наряды:

«Можем себе позволить. А кто осуждает? Жалкие клуши, вышедшие за вечно пьяных и вонючих сантехников!».

Официальных комментариев ни от Инны, ни от Стаса Михайлова пока не поступало. Заявление появилось на фоне подготовки Инны к свадьбе ее старшей дочери Евы — в сентябре она рассказывала, что похудела на пять килограммов специально к торжеству.

Некоторые поклонники предполагают, что супруги могли просто поссориться и вскоре помирятся, учитывая их многолетний брак и общих детей. Другие связывают заявление с изменениями во внешности самого Михайлова, к которым, по словам Инны, она «не имеет отношения».