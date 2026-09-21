Стас Михайлов после слухов о расставании с женой обратился к дочке

21 сентября дочке Стаса Михайлова Марии исполнилось 14 лет, и артист опубликовал трогательное поздравление в социальных сетях.

«С днем рождения, доча», — написал Михайлов, сопроводив пост совместными фотографиями с именинницей.

Ранее в тот же день его супруга Инна Михайлова сделала неожиданное заявление, сообщив о расставании с певцом.

«Пожалуйста, я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему. Это правда! Мы больше не вместе», — написала она в социальных сетях.

Инна также назвала артиста «человеком-фейком».

Публикация появилась в день рождения их общей дочери Марии, что усилило драматизм ситуации. Пара состоит в отношениях с 2006 года и официально жената с 2011-го. У них две общие дочери — 17-летняя Иванна и 14-летняя Мария.

Стас не раз публично признавался, что именно Инна поверила в него, когда у него «не было ничего», и стала его главной опорой в жизни.