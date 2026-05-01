Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров планирует вернуться в Россию: «Нет денег»

По информации знакомых семьи, 68-летний Дмитрий Назаров и его 59-летняя супруга Ольга Васильева с трудом собирают даже половину залов на своих концертах. Денег катастрофически не хватает, а накопления подходят к концу.

В начале 2026 года актер продал одну из квартир в Каннах площадью 60 квадратных метров. С учетом комиссии риэлтора сделка принесла ему 495 тысяч евро. В собственности пока остаются апартаменты площадью 150 квадратных метров.

Супруги Назаровы не сидят без дела. Они гастролируют с концертной программой «Без грима», которая представляет собой смесь театра, эстрады, живой музыки и поэзии. В апреле 2026 года они выступали в Вашингтоне и Сан-Диего. Билеты на их выступления стоят от 44 до 69 долларов.

Помимо гастролей, Дмитрий Назаров пишет стихи, которые публикует в соцсетях. Часть из них носит антироссийский характер.

Дмитрий Назаров и Ольга Васильева покинули Россию в январе 2023 года. Формальным поводом стало увольнение из МХТ имени Чехова, где они служили.

По словам самого Назарова, сначала они не планировали эмигрировать. Они вылетели во Францию в январе 2023 года на две недели, а узнав об увольнении из театра и отмене всех гастролей и съемок, приняли решение не возвращаться.