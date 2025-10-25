Жена Реввы — о своей свекрови: "Где-то какие-то нюансы, которые дают огня"

Жена известного шоумена Александра Реввы — Анжелика — откровенно высказалась о непростых отношениях со свекровью.

Что происходит в семье Реввы

Во время интервью на престижной церемонии вручения премии "Виктория" Ажелика Ревва подтвердила, что хотя ранее в семье возникали разногласия, лично у нее никогда не было конфликтов с матерью своего мужа.

Более того, возлюбленная шоумена подчеркнула, что любит свою свекровь и испытывает к ней теплые дочерние чувства. Сам Ревва признавал наличие определенных противоречий между собой и его мамой. Однако подчеркнул, что ситуация изменилась к лучшему, и атмосфера внутри семьи заметно улучшилась.

Анжелика добавила, что судьбы людей непредсказуемы, и никто не способен точно сказать, какими окажутся семейные связи спустя много лет.

"Я не смею обсуждать ее отношение ко мне — это ее дело. Я ее любила, люблю и буду любить, это бабушка моих детей. У нас фантастический брак, и должны же быть где-то какие-то нюансы, которые дают огня", - отметила Анжелика.

Что мама Реввы говорила о невестке

Раньше Любовь Николаевна утверждала, что именно Анжелика испортила ее отношения с сыном. Якобы Александр предпочел жену и отвернулся от семьи. Сам шоумен переживал, что мама годами не может принять его выбор. Не смягчилась она и после того, как невестка подарила ее сыну двух дочек Алису и Амели.

Хотя Любовь Николаевна была готова общаться с внучками. Она даже утверждала, что ее не подпускают к детям. При этом мама Александра также переживала из-за того, что сын не помогает ей финансово. А деньги, по ее словам, забирает себе Анжелика. Но сейчас Ревва говорит о потеплении в отношениях с мамой. Похоже, что женщина решила смягчиться. И сумела помириться с женой сына.

А как вы считаете, почему мама Реввы не могла принять его жену в семью? Пишите в комментариях.