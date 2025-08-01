Ревва раскрыл, как мама унижает его жену: "Дети не от меня"

Шоумен Александр Ревва пожаловался на свою маму Любовь Николаевну. Он объяснил причины, по которым старается держаться подальше от родительницы. Мама Реввы шантажирует сына и не стесняется в выражениях, когда говорит о его жене.

Отношения Александра Реввы с мамой испортились после его женитьбы. Любовь Николаевна не приняла невестку категорически и всячески старалась испортить жизнь паре.

"Моя мама постоянно называла мою жену проституткой или еще как-то, что дети не от меня. Это ее воображение", — рассказал Александр Ревва в интервью YouTube-каналу ' Макарена' .

Ревва предлагал матери наладить отношения. Отправлял к психологу, но та отказалась.

В 2022 году в семействе вспыхнул новый скандал. Дал свое первое интервью отец Александр Реввы. Мужчина не воспитывал сына. И многое из сказанного им Александру показалось недопустимым. Тогда он выступил с ответными высказываниями об отце. Он заявил, что папаша бросил его и сестру в четырехмесячном возрасте. А обозначился в жизни детей, когда те стали совершеннолетними.

После того скандала начала себя вести странно и мама Реввы. Она принялась шантажировать сына.

"Я пойду на программу и как расскажу, что твоя жена проститутка, а ты мне не помогаешь", — рассказал Ревва об угрозах матери.

Ранее Любовь Николаевна говорила, что не любит жену сына, поскольку тот отдает ей все деньги.

Несмотря на сложные отношения с мамой, Ревва очень тепло относился к ее мужу, своему отчиму Олегу Рачееву. Любовь Николаевна прожила с ним в браке тридцать лет. Мужчины не стало в мае этого года. Александр Ревва взял на себя все расходы, связанные с его похоронами.

Но даже после этого его отношения с мамой нельзя назвать очень теплыми.