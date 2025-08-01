Ревва раскрыл, как мама унижает его жену: "Дети не от меня"
Александр Ревва. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Ревва пожаловался на шантаж матери: «Пойду на телешоу и как расскажу»
Шоумен Александр Ревва пожаловался на свою маму Любовь Николаевну. Он объяснил причины, по которым старается держаться подальше от родительницы. Мама Реввы шантажирует сына и не стесняется в выражениях, когда говорит о его жене.
Отношения Александра Реввы с мамой испортились после его женитьбы. Любовь Николаевна не приняла невестку категорически и всячески старалась испортить жизнь паре.
"Моя мама постоянно называла мою жену проституткой или еще как-то, что дети не от меня. Это ее воображение", — рассказал Александр Ревва в интервью YouTube-каналу 'Макарена'.
Ревва предлагал матери наладить отношения. Отправлял к психологу, но та отказалась.
В 2022 году в семействе вспыхнул новый скандал. Дал свое первое интервью отец Александр Реввы. Мужчина не воспитывал сына. И многое из сказанного им Александру показалось недопустимым. Тогда он выступил с ответными высказываниями об отце. Он заявил, что папаша бросил его и сестру в четырехмесячном возрасте. А обозначился в жизни детей, когда те стали совершеннолетними.
После того скандала начала себя вести странно и мама Реввы. Она принялась шантажировать сына.
"Я пойду на программу и как расскажу, что твоя жена проститутка, а ты мне не помогаешь", — рассказал Ревва об угрозах матери.
Несмотря на сложные отношения с мамой, Ревва очень тепло относился к ее мужу, своему отчиму Олегу Рачееву. Любовь Николаевна прожила с ним в браке тридцать лет. Мужчины не стало в мае этого года. Александр Ревва взял на себя все расходы, связанные с его похоронами.
Но даже после этого его отношения с мамой нельзя назвать очень теплыми.