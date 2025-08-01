Ревва выступил с новым признанием о родителях: "Кололи меня со всех сторон"

Шоумен Александр Ревва заговорил о своей боли. Он не скрывает, что его отношения с родителями далеки от идеальных. Мама артиста конфликтует с его женой. А отец в 2022 году дал скандальное интервью. Ревва был шокирован заявлениями родителя. Ведь тот его не воспитывал.

"Самые близкие люди оказались врагами, которые кололи меня со всех сторон", — сказал Ревва в интервью YouTube-каналу 'Макарена'.

Шоумен считает отца только биологическим родителем. Мужчина бросил жену и сына с дочкой, когда тем не было и года. А в интервью заявил, что звездный сын не хочет заботиться о нем.

"У меня не было отца никогда! Он бросил своих маленьких детей и за 18 лет ни одного звонка не сделал. А потом в 18 лет находит меня, звонит и первые слова, которые я слышу: 'Ты родился по залету, я твою маму ненавидел всегда, будь она проклята'", — добавил Ревва.

Мама же шоумена шантажировала его. Она угрожала пойти не телевидении и рассказать всем, что у сына неверная жена и он воспитывает не своих детей.

Кого искренне любил Ревва, так это своего отчима. Он прожил в браке с мамой артиста тридцать лет. Олег Рачеев умер в мае этого года. Александр Ревва оплатил его похороны.