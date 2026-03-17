Жена Нурлана Сабурова начала сворачивать свой бизнес в России

Судя по всему, семья комика Нурлана Сабурова готовится уехать из России. Происходит это на фоне запрета въезда Сабурова в РФ. Стало известно, что жена Нурлана Диана ликвидирует свой бизнес в стране.

Ликвидация компании Дианы Сабуровой

Диана Сабурова, жена известного стендапера Нурлана Сабурова, начала закрывать свой бизнес в России. Она ликвидировала компанию "ДС Ритейл»", зарегистрированную в 2025 году. Основной вид деятельности фирмы — торговля напитками и табачной продукцией.

По некоторым данным, за последние 12 месяцев компания показала рост активов до 1 млн рублей. Несмотря на положительную динамику, в начале марта Диана подала заявление о ликвидации предприятия. Причины такого решения официально не озвучены. Но догадаться о них не так уж и сложно.

Бизнес Нурлана Сабурова: текущее состояние

У самого Нурлана Сабурова в России по‑прежнему действует компания "Сабр продакшн". Через эту фирму комик организовывал свои концерты.

Однако на конец прошлого года у организации остались финансовые сложности: зафиксированы долги по налогам в размере 18,5 тыс. рублей. Эта сумма относительно невелика, но факт наличия задолженности может говорить о необходимости оптимизации бизнес‑процессов или перераспределении ресурсов.

Активы семьи: недвижимость как результат творческой карьеры

За годы успешной карьеры в России Нурлан Сабуров смог приобрести значительное имущество. Одним из ключевых активов стал особняк на Новой Риге. По оценкам экспертов, стоимость этого дома достигает 50 млн рублей.

Недвижимость можно рассматривать как итог многолетней работы артиста в сфере стендапа: успешные выступления и популярность позволили комику инвестировать в крупные активы.

Но в последнее время у Нурлана Сабурова карьера не ладится. Сабуров в начале года прилетел в Россию из ОАЭ и в аэропорту Внуково узнал, что ему запретили въезжать в Россию в ближайшие пятьдесят лет.

Сабуров отправился в Казахстан. Но оказалось, что в этой стране он может угодить за решетку.

Состояние на миллионы

Нурлан Сабуров лишился золотой жилы в России. Здесь он владел недвижимостью и другой собственностью на сумму в сотни миллионов рублей. Такой показатель фигурирует в публикациях, появившихся в связи с известиями о запрете на пересечение границы и вероятных расследованиях происхождения доходов. Недвижимое имущество и финансовые вложения юмориста по‑прежнему находятся в РФ.

По материалам Mash

