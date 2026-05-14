Жена Назарова назвала сообщения о письме в Госдуму фейком

Канал Mash сообщил, что Васильева написала покаянное письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину. В публикации утверждалось, что супруга актера описывает заслуги мужа перед Отечеством, жалуется на здоровье и качество французской медицины и просит содействия в возвращении.

В публикациях также отмечалось, что истинной причиной ностальгии могут быть финансовые трудности: супруги якобы продали квартиру в Каннах за 495 тысяч евро, а концерты за рубежом собирают лишь половину залов.

Ольга Васильева категорически опровергла эту информацию. Она заявила, что никаких писем в Госдуму они с мужем не писали и не планируют возвращаться в Россию.

Женщина также опровергла утверждения о финансовых проблемах семьи. По ее словам, подобные сообщения — выдумка и провокация, не имеющая ничего общего с реальным положением дел.

Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева уехали из России в самом начале 2023 года. Их отъезд напрямую связан с увольнением из МХТ имени Чехова. Поводом для расторжения контракта послужили публичные высказывания актера, которые вызвали широкий общественный резонанс.

Находясь за границей, артист не оставил творческую деятельность. Он давал сольные концерты и участвует в так называемых театральных постановках. Семья обосновалась во Франции, где у Назарова с 2013 года имеется собственная недвижимость.

В начале 2025 года появилась информация о том, что Федеральная налоговая служба закрыла индивидуальное предприятие актера. С того момента, по данным из открытых источников, у него больше нет официально зарегистрированных источников дохода на родине.

За время отсутствия Назарова многие публичные личности неоднократно высказывались о нем критически. В частности, певица Виктория Цыганова обращала внимание общественности на его стихи, в которых он, по ее мнению, резко отзывался о России и ее гражданах.