Поплавская раскритиковала Назаровых: «Сначала кусали всех, а теперь ползут»

Поводом для возмущения послужила информация о том, что пара, покинувшая страну в 2023 году, обратилась в Госдуму с прошением разрешить им вернуться на родину.

В своем эмоциональном монологе Teleprogramma.org, Поплавская заявила, что решение артистов вернуться совпало с риторикой о возможном скором завершении известных мировых событий.

Она назвала такое поведение циничным и сравнила Назаровых с «собаками», которые сначала кусали всех, а теперь «ползут и присмыкаются».

«Ну, слушайте, это вопрос Госдумы, а не к людям, которые сначала обгадили страну, а на пятом году вдруг решили: «А что, вроде нормальненько», — заявила актриса. — Там отсиделись. Облили всех дерьмом».

Можно предположить, что возвращение артистов могло быть вызвано финансовыми трудностями, однако Поплавскую этот аргумент не убедил.

«Вы знаете, я вам так хочу сказать: старость и нездоровье не являются индульгенцией на предательство и мерзость. У нас и так дерьма хватает. И внутренних врагов. Но давайте еще этих запустим обратно?» — возмутилась она.

По мнению актрисы, тот факт, что артисты имеют звания и награды, только усугубляет ситуацию.

«Страна дала все. Звания дала, награды дала, работу давала. Востребованность, любовь зрительская была. А они как бешеные собаки кидались и кусали», — добавила Поплавская.

В конце своего выступления Поплавская призвала не путать милосердие с всепрощением и напомнила, что за любой выбор нужно отвечать.

«Был у вас друг? Вы его привечали, жил, спал, праздники с вами отмечал. Потом пришел, обгадил жену, унизил детей. Вы будете с ним общаться? Человек всегда отвечает за свой выбор. И при чем тут регалии?» — задала риторический вопрос актриса.

Дмитрий Назаров и Ольга Васильева покинули Россию в январе 2023 года. Отъезд последовал после их увольнения из МХТ имени Чехова на фоне общественного резонанса из-за высказываний артистов о политической ситуации. За границей пара столкнулась с финансовыми трудностями и недавно продала квартиру в Каннах за 495 тысяч евро. Письмо в Госдуму с просьбой о содействии в возвращении было, по данным СМИ, написано Ольгой Васильевой.