Состояние Киркорова на вечеринке Анны Асти вызвало удивление: "Пошатывался, видно, что дурно"

Состояние здоровья поп-короля сцены Филиппа Киркорова вызывает много вопросов. Пользователи Сети не оставили без внимания его появление на вечеринке Анны Асти. Певица устроила пышное торжество для звезд. Так, она отметила свой день рождения.

Среди приглашенных отличился Филипп Бедросович. Он позировал среди гостей. Но как подметили многие, выглядел странно. Отрешенно и отстраненно — словно выполнял свои светские обязанности через силу. Однако мыслями был где-то далеко. Казалось, что Киркоров на мгновение замер перед фотографами. Он даже не моргал.

Поклонники обеспокоены состоянием артиста. Некоторые предположили, что поп-король даже не запомнит праздник Асти. Другие уверены, что Филиппу Бедросовичу нужно больше отдыхать. Ведь не так давно он нуждался в помощи врачей.

Еще 25 апреля Киркоров получил серьезные ожоги на сцене. Он выступал с концертом в Санкт-Петербурге. У певца загорелся рукав пиджака. Все случилось из-за пиротехнического оборудования. Его прикрепили к спине Филиппа Бедросовича. В итоге у артиста диагностировали бурсит. Это воспаление суставов после ожога.

Яна Рудковская в начале июня говорила о том, что восстановление певца идет медленно. Она советовала ему не торопиться с организацией новых концертов. Музыкальный продюсер была уверена, что Филиппу Бедросовичу нужно пройти реабилитацию.

Пользователи Сети бурно обсуждали поведение Киркорова на празднике у Анны Асти. Многим показалось, что и сейчас артист чувствует себя не лучшим образом. Но старается бодриться на публике, пишет Gazeta.ru .

"Пошатывался, видно, что дурно", - пишет Жанна Елагина. "Не понимал, где находится?" - удивилась Ксения Галицкая. "Стоило бы дома отдохнуть!" - подметила Дарья Шубейкина. "Никуда эти мероприятия не денутся, главное здоровье", - считает Марина Ветрова. "К чему эти вылазки?" - добавила Зинаида Семенова.