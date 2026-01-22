Жена Евгения Алдонина обратилась к нему в особенный день: "Дети соскучились"

Футболисту Евгению Алдонину 22 января исполнилось 46 лет. Свой день рождения он проводит вдали от семьи. Евгений Алдонин находится в Германии, здесь он проходит лечение от рака.

Трогательное обращение жены Евгения Алдонина

Ольга Алдонина, до этого хранившая молчание о муже и его болезни, вдруг сделала признание. Она дала понять, что находится в разлуке с мужем, но они постоянно на связи. Ольга поздравила Евгения Алдонина с днем рождения и пообещала сказать ему все слова лично.

"С днем рождения, все скажу лично. Дети соскучились", — призналась Ольга Алдонина в личном блоге.

Публикацию она сопроводила кадрами с мужем. На фото они запечатлены в счастливые мгновения жизни.

Что говорит сам Алдонин

Несмотря на диагноз и непростое лечение, Евгений Алдонин старается держаться. Не так давно спортсмен выходил на связь с коллегами и рассказывал, что находится на позитиве, несмотря ни на что. Он верит в выздоровление и скорое воссоединение с семьей.

Когда стало известно о болезни Евгения Алдонина

Об онкологическом диагнозе футболиста, бывшего мужа певицы Юлии Началовой, Евгения Алдонина, стало известно в конце ноября 2025 года. У Алдонина рак поджелудочной железы. Футбольное сообщество тогда объявило о сборе средств для помощи Евгению.

С раком футболист борется уже больше года. Несколько месяцев о своей болезни Алдонин не говорил. Раскрыть правду решился, когда понадобилась помощь.

О болезни Евгения Алдонина давала комментарий бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева. Она признавалась, что ей очень жаль Веру, которая потеряла мать, а теперь может лишиться и отца. Эти слова вызвали негативную реакцию у семьи Евгения Алдонина. Вера Алдонина тогда резко ответила Анне, попросив ее не лезть к ним.

У Евгения Алдонина трое детей. Помимо дочери Веры, у футболиста есть еще сын Артем и дочь Анжелика от второго брака с моделью Ольгой Алдониной.

Давайте пожелаем скорейшего выздоровления Евгению Алдонину! Оставляйте свои пожелания в комментариях.