Евгений Алдонин вышел на связь из Германии: "Надеюсь справиться"

45-летний футболист Евгений Алдонин показал, как выглядит во время борьбы с раком. Он поблагодарил поклонников за поддержку. Алдонин выразил уверенность в своем выздоровлении.
Как себя чувствует Евгений Алдонин
С футболистом Евгением Алдониным, который находится на лечении в одной из клиник Германии, связался его друг, журналист Дмитрий Шнякин. В личном блоге он рассказал, что все время думает об Алдонине, ведь тот был для него 'эталоном здорового мужика'. Новость о том, что у футболиста рак, повергла Шнякина в шок.
Он написал Евгению Алдонину, и тот ответил ему, рассказав, как себя чувствует. И показал, как выглядит. Шнякин немедленно сообщил об этом общественности.
"Женя в Германии, с бодрым настроем и под надзором классных спецов, передаю его слова: 'Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь", — написал Шнякин.
Евгений Алдонин сейчас выглядит так. Фото: соцсети
Что случилось?
Евгений Алдонин уже больше года борется с онкологическим заболеванием. У него рак поджелудочной железы. Футболист не планировал рассказывать о своей болезни поклонникам, но ситуация такова, что без поддержки ему не обойтись.
На днях коллеги-футболисты объявили в соцсетях о сборе средств на лечение Евгения Алдонина. А один из друзей Алдонина, журналист Иван Карпов, призвал поддержать его, уточнив, что тот не хотел публичности и излишнего внимания к своему состоянию, но обстоятельства сложились иначе.
Евгений Алдонин с дочкой Верой (на фото слева) и женой Ольгой. Фото: соцсети Ольги Алдониной
Папа Веры
Евгений Алдонин известен не только своими заслугами в футболе. Но и тем, что был женат на ныне покойной певице Юлии Началовой. Они расстались по ее инициативе. Началова ушла от Алдонина к хоккеисту Фролову.
У Началовой и Алдонина есть дочка Вера. Она очень близка с папой и дружит с мачехой, второй женой Евгения Алдонина, Ольгой. Вера часто бывает в гостях в новой семье папы, где к ней относятся очень тепло.
У Евгения Алдонина и его жены Ольги двое детей — сын Артем и дочка Анжелика. Артему в октябре исполнилось девять лет, а Анжелике 23 ноября было шесть. День рождения малышка отмечала без папы.
Давайте пожелаем Евгению Алдонину скорейшего выздоровления и возвращения домой! Пишете свои пожелания в комментариях.