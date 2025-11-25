Евгений Алдонин вышел на связь из Германии: "Надеюсь справиться"

45-летний футболист Евгений Алдонин показал, как выглядит во время борьбы с раком. Он поблагодарил поклонников за поддержку. Алдонин выразил уверенность в своем выздоровлении.

Как себя чувствует Евгений Алдонин

С футболистом Евгением Алдониным, который находится на лечении в одной из клиник Германии, связался его друг, журналист Дмитрий Шнякин. В личном блоге он рассказал, что все время думает об Алдонине, ведь тот был для него 'эталоном здорового мужика'. Новость о том, что у футболиста рак, повергла Шнякина в шок.

Он написал Евгению Алдонину, и тот ответил ему, рассказав, как себя чувствует. И показал, как выглядит. Шнякин немедленно сообщил об этом общественности.