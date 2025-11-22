Папе дочери Началовой Алдонину коллеги-футболисты собирают деньги: что случилось

Стало известно о тяжелом недуге футболиста 45-летнего футболиста Евгения Алдонина. В Сети уже брошен клич о сборе средств на лечение Евгения Алдонина. В телеграм-канале Российской премьер-лиги призвали коллег-футболистов помочь Евгению и его семье.

Что случилось с Евгением Алдониным

Диагноз Евгения Алдонина не раскрывается. Но уточняется, что ситуация очень сложная и требует долгого и дорогого лечения. Поклонники предполагают, что у Алдонина онкологическое заболевание уже в довольно серьезной стадии.

"Наша помощь очень нужна Евгению Алдонину, бывшему игроку и капитану сборной России, победителю Кубка УЕФА в составе ЦСКА, 2-кратному чемпиону России, 5-кратному обладателю Кубка страны. У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения", — говорится в сообщение в телеграм-канале.

У Евгения Алдонина трое детей — дочь Вера от брака с ныне покойной певицей Юлией Началовой и сын и дочка от второго брака, с красавицей-моделью Ольгой Алдониной. Сыну Артему Алдонина девять лет, а дочери Анжелике 23 ноября исполнится шесть.