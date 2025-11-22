Папе дочери Началовой Алдонину коллеги-футболисты собирают деньги: что случилось

Стало известно о тяжелом недуге футболиста 45-летнего футболиста Евгения Алдонина. В Сети уже брошен клич о сборе средств на лечение Евгения Алдонина. В телеграм-канале Российской премьер-лиги призвали коллег-футболистов помочь Евгению и его семье.
Что случилось с Евгением Алдониным
Диагноз Евгения Алдонина не раскрывается. Но уточняется, что ситуация очень сложная и требует долгого и дорогого лечения. Поклонники предполагают, что у Алдонина онкологическое заболевание уже в довольно серьезной стадии.
"Наша помощь очень нужна Евгению Алдонину, бывшему игроку и капитану сборной России, победителю Кубка УЕФА в составе ЦСКА, 2-кратному чемпиону России, 5-кратному обладателю Кубка страны. У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения", — говорится в сообщение в телеграм-канале.
У Евгения Алдонина трое детей — дочь Вера от брака с ныне покойной певицей Юлией Началовой и сын и дочка от второго брака, с красавицей-моделью Ольгой Алдониной. Сыну Артему Алдонина девять лет, а дочери Анжелике 23 ноября исполнится шесть.
Евгений Алдонин с дочкой Верой (крайняя слева) и женой Ольгой. Фото: соцсети Ольги Алдониной
Евгений Алдонин и Вера
У Евгения Алдонина прекрасные отношения с дочкой Верой. После разрыва с мамой девочки, певицей Юлией Началовой, Алдонин не перестал общаться с наследницей. Он всегда принимал активное участие в жизни дочери.
Расстались они с Началовой по инициативе певицы. Она ушла от Алдонина к хоккеисту Александру Фролову. Все тогда сочли этот поступок Юлии роковой ошибкой.
Алдонин через три года женился вновь. С Юлией Началовой он поддерживал дружеские отношения. С певицей была знакома и жена Евгения Ольга. Она уточняла, что с Началовой они не общались.
Алдонин обожает дочку Веру, называет ее умницей и красавицей. Вера часто проводит время в семье папы, где ей всегда рады. Она дружна с мачехой и любит младших брата и сестру.
Давайте пожелаем Евгению Алдонину скорейшего выздоровления! Оставьте свои пожелания в комментариях.
Читайте также: