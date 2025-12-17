Зарубина — откровенно о решении суда по квартире Долиной: "Я ничего не поняла"

Певица Ольга Зарубина призналась, что не испытывает особой радости по поводу решения суда отобрать квартиру у Ларисы Долиной. Зарубина честно заявила, что не очень понимает, что же произошло. По мнению певицы, делать какие-либо выводы рано.

Почему Зарубина не рада

Недавнее решение суда, касающееся квартиры певицы Ларисы Долиной, не вызвало однозначной реакции у Ольги Зарубиной. Комментируя вердикт, певица выразила смешанные чувства.

"Радости особой нет, потому что я ничего не поняла", — откровенно призналась Ольга Зарубина в беседе с MK.RU .

Зарубина подчеркнула, что, несмотря на непонимание всех нюансов, она считает решение правильным с точки зрения сохранения права собственности за покупательницей. Однако, как и многие, Ольга Зарубина не спешит делать окончательные выводы, поскольку будущее развитие событий остается неясным.

"А как дальше будет, покажет время", — добавила она.

Ситуация вокруг квартиры Ларисы Долиной, по мнению Зарубиной, оказывается весьма запутанной и сложной. В связи с этим Ольга Зарубина выразила глубокое желание, чтобы в конечном итоге была раскрыта вся правда.

"Хотелось бы, чтобы в конечном итоге мы узнали всю правду: почему так случилось, кто виноват и так далее… Надеюсь, что так и будет", — подчеркнула она.

Что ждет Ларису Долину

Стало известно, что ждет певицу Ларису Долину после решения суда о том, что квартира в Хамовниках принадлежит не ей, а Полине Лурье. Звезда обязана освободить проданное жилище в течение ближайшего времени. Если она не сделает это добровольно, ее принудят.

Полина Лурье после победы над Долиной в суде появится в эфире Первого канала. Она расскажет, что намерена сделать с квартирой, которую купила у певицы. В планах у женщины — пригласить дизайнера и сделать дорогой ремонт.

