Замкнутая, кормила кошек, принимала Ефремова в гостях: как жила Качалина, рассказали ее соседи

Стали известны подробности последних дней жизни бывшей жены Михаила Ефремова, актрисы Ксении Качалиной. Соседи женщины рассказали, что она сторонилась их. А в гости к ней периодически наведывался бывший муж.

Как жила Ксения Качалина

Ксения Качалина жила в самом центре Москвы, в Брюсовом переулке. От Кремля здесь буквально рукой подать. Соседи рассказали, что видели ее частенько, хотя она и хотела казаться незаметной.

"Выйдет на улицу, капюшон натянет и мимо проходит. Замкнутая. Кошек кормила. Пьяной ее не видел, по крайней мере последнее время", — цитирует MK.RU соседа Ксении Качалиной.

Во дворе не многие знают, кто такая Ксения Качалина. Но стоит произнести фамилию Михаила Ефремова, как все понимают, о ком именно идет речь. Актер часто навещал бывшую жену. Говорят, что именно он оплачивал коммунальные платежи. У Ксении с деньгами было все очень плохо.

"Тихая, забитая была. Еще коврики часто вытряхивала, у нее же коты жили", — рассказала одна из соседок.

Кто вызвал полицию в квартиру Качалиной

Тело Ксении Качалиной в ее квартире обнаружил Михаил Ефремов. Но вот полицию он вызывать не стал. Вероятно, чтобы его фамилия не фигурировала в сводках.

Ефремов попросил взять эту миссию на себя соседей Качалиной. И те согласились набрать номер полиции и сообщить о смерти Качалиной.

Ксения Качалина и Михаил Ефремов прожили в браке всего четыре года, с 2000 по 2004 год. У пары есть дочь Анна-Мария, которая известна своими эпатажными выходками. Ефремов не прерывал общение с Качалиной из-за дочери. Бывшая жена жила в квартире Ефремова, которую он оставил ей после развода.

По предварительным данным, Ксения Качалина скончалась от острой сердечной недостаточности. Ей было 54 года.

