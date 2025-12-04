Замкнутая, кормила кошек, принимала Ефремова в гостях: как жила Качалина, рассказали ее соседи
Ксения Качалина. Фото: Наталья Логинова / Global Look Press
Полицию в квартиру бывшей жены Ефремова, Качалиной, вызвали соседи
Стали известны подробности последних дней жизни бывшей жены Михаила Ефремова, актрисы Ксении Качалиной. Соседи женщины рассказали, что она сторонилась их. А в гости к ней периодически наведывался бывший муж.
Как жила Ксения Качалина
Ксения Качалина жила в самом центре Москвы, в Брюсовом переулке. От Кремля здесь буквально рукой подать. Соседи рассказали, что видели ее частенько, хотя она и хотела казаться незаметной.
"Выйдет на улицу, капюшон натянет и мимо проходит. Замкнутая. Кошек кормила. Пьяной ее не видел, по крайней мере последнее время", — цитирует MK.RU соседа Ксении Качалиной.
Во дворе не многие знают, кто такая Ксения Качалина. Но стоит произнести фамилию Михаила Ефремова, как все понимают, о ком именно идет речь. Актер часто навещал бывшую жену. Говорят, что именно он оплачивал коммунальные платежи. У Ксении с деньгами было все очень плохо.
"Тихая, забитая была. Еще коврики часто вытряхивала, у нее же коты жили", — рассказала одна из соседок.
Ефремов попросил взять эту миссию на себя соседей Качалиной. И те согласились набрать номер полиции и сообщить о смерти Качалиной.
Ксения Качалина и Михаил Ефремов прожили в браке всего четыре года, с 2000 по 2004 год. У пары есть дочь Анна-Мария, которая известна своими эпатажными выходками. Ефремов не прерывал общение с Качалиной из-за дочери. Бывшая жена жила в квартире Ефремова, которую он оставил ей после развода.
По предварительным данным, Ксения Качалина скончалась от острой сердечной недостаточности. Ей было 54 года.
