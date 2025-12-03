Что стало с дочерью Ефремова и Качалиной: бросила учебу, удалилась из соцсетей

Как мы уже написали, в среду, 3 декабря, скончалась актриса Ксения Качалина, четвертая жена Михаила Ефремова. Женщина долгие годы боролась с алкогольной зависимостью.

Основное внимание сейчас приковано к ее единственной дочери Анне-Марии. Казалось бы, девочка из звездной семьи — но детство у нее было непростым. После развода родителей в четыре года она осталась с матерью, у которой со временем начались серьезные проблемы.

В 15 лет Анна-Мария взяла свою жизнь в собственные руки: уговорила отца оформить опеку, съехала от матери и прекратила с ней общение.

Позже, в 2020 году, она откровенно рассказала в интервью Лере Кудрявцевой о жестоком обращении в детстве. Качалина много пила, могла ночью разбудить ее и начать избивать.

Девушка даже копила деньги на реабилитацию для матери, но та в ответ лишь обвинила дочь в желании "упрятать ее в психушку".

Потом случилось ДТП с Ефремовым. Анна-Мария отказалась навещать отца в СИЗО, и ее снова осудили все вокруг. Сейчас о ней почти ничего не слышно.

В последнее время было известно, что Анна-Мария жила в Москве в квартире, доставшейся от бабушки. Бросила учебу на филолога, осваивала программирование, ходила на карате и к психологу. Мечтала уехать в Англию и активно откладывала деньги на переезд. А чтобы избежать хейта, удалила все свои соцсети.

Качалина и Ефремов, напомним, встретились на съемках в 1999 году, поженились, но развелись через четыре года. Мать Ксении винила в алкоголизме дочери именно этот брак, хотя сама актриса говорила и о других причинах.