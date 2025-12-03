Выломал дверь: Ефремов лично обнаружил тело Качалиной в "убитой" квартире

Актер Михаил Ефремов вместе с сыном обнаружил свою бывшую жену Ксению Качалину без сознания в ее квартире. Они выломали дверь, когда она не открывала. Артист попытался помочь лежащей на полу женщине, но было поздно — она уже умерла до приезда актера. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Несмотря на развод, актер поддерживал общение с экс-супругой, так как у них растет общая дочь. При этом, по словам матери Ксении, проблемы дочери начались во время брака с Ефремовым.

"Они познакомились на съемках. Ксюша до 30 лет вообще не пила... Миша тогда уже пил", — рассказала Наталья Анохина в разговоре с Андреем Малаховым.

Она считает, что именно бывший зять приучил Качалину к алкоголю, а после развода, возможно, даже приносил деньги и наркотики, что усугубило ситуацию.

Сама же Ксения ранее описывала свою жизнь как уединенную, но в целом благополучную.

"Я живу чудесно и главное — очень тихо", — говорила она незадолго до своего ухода.

Однако ее квартира, где нашли тело, была в запустении, без света, с мусором и пустыми бутылками вокруг, что говорило о многолетней борьбе с зависимостью.

Брак Качалиной и Ефремова продлился с 2000 по 2004 год. У них есть дочь Анна-Мария, чья судьба сейчас неизвестна — несколько лет назад она заявляла о желании уехать из страны.