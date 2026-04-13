Закатил глаза, сжал губы: Артем Чекалин едва не расплакался на оглашении приговора

33-летнего бизнесмена признали виновным в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей и приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194 миллиона рублей.

По словам очевидцев, во время оглашения приговора Артем Чекалин выглядел крайне напряженным. Когда судья начала зачитывать решение, он закатил глаза, сжал губы и несколько раз глубоко вздохнул. Было заметно, что мужчина едва сдерживает слезы.

Перед этим Чекалин успел сказать несколько слов. Он признался, что готовил детей к возможному уходу отца из дома.

"В выходные пришлось сказать детям, что возможно я сегодня не вернусь домой. Были детские слезы, разочарование. Я иду с чистой совестью, потому что в то, в чем меня обвиняют – я не виновен", — заявил он.

Ранее Артем Чекалин частично признал свою вину. В последнем слове он просил суд назначить условное наказание, подчеркивая, что действовал в интересах семьи. Его адвокаты настаивали на оправдании.

У Лерчек тем временем началась вторая химиотерапия...