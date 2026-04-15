"Зачтется в наказании": когда осужденный на семь лет Чекалин выйдет на свободу по УДО

Адвокат Сергей Жорин объяснил, почему Артем Чекалин, осужденный на семь лет колонии, не будет отбывать весь этот срок. Как в этом поможет домашний арест?

Что говорит закон

Когда Артем Чекалин сможет подать ходатайство об условно‑досрочном освобождении, разъяснил Сергей Жорин. Он пояснил общий порядок расчета сроков для подобных случаев.

"В соответствии с адвокатской этикой я не могу комментировать конкретно это дело, но могу рассказать, какой общий механизм применения закона и сроков, предусмотренных для таких процедур. Расчет такой: 13 апреля 2026 года был вынесен приговор, по которому дали 7 лет колонии общего режима. С 4 октября 2024 года осужденный находился под домашним арестом. Этот срок тоже зачтется в наказании", — отметил Жорин.

Чтобы претендовать на условно‑досрочное освобождение при осуждении за тяжкое преступление, необходимо отбыть как минимум половину назначенного срока. При этом действует специальное правило зачета времени, проведенного под домашним арестом: два дня домашнего ареста приравниваются к одному дню лишения свободы в колонии.

Проведем примерный расчет

Период нахождения под домашним арестом — с 04.10.2024 по 13.04.2026. Это составляет приблизительно 556 дней. По правилу зачета 2 дня домашнего ареста = 1 день лишения свободы, в счет основного наказания пойдет половина этого срока: 556÷2=278 дней. Переведем 278 дней в месяцы и дни: это примерно 9 месяцев и 4 дня. Половина от назначенного срока (7 лет) составляет 3 года и 6 месяцев. Отсчитываем 3 года 6 месяцев от даты приговора (13.04.2026), получаем базовую дату возможности подачи на УДО — 13.10.2029. Но поскольку часть срока (9 месяцев 4 дня) уже зачтена за счет домашнего ареста, эту длительность нужно вычесть из даты подачи: от 13.10.2029 отнимаем 9 месяцев — получаем 13.01.2029;

затем отнимаем еще 4 дня — получаем 09.01.2029.

Таким образом, по словам адвоката:

"Половина от 7 лет — это 3 года 6 месяцев. Значит, если считать от даты приговора 13.04.2026 и исходить из того, что весь этот домашний арест зачтут, то на УДО можно подавать ориентировочно с 8 января 2029 года", — добавил Сергей Жорин.

33-летнего предпринимателя и блогера Артема Чекалина, бывшего мужа блогера Лерчек суд признал виновным в незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей и приговорили к семи годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 194 миллионов рублей.

Общественники уже назвали приговор Артема Чекалина очень суровым наказанием. Очень эмоциональную реакцию дала адвокат Катя Гордон. Она заявила, что это "живодерство".

По материалам Woman.ru