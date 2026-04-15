"Зачтется в наказании": когда осужденный на семь лет Чекалин выйдет на свободу по УДО

Артем Чекалин. Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press

Адвокат Сергей Жорин пояснил, когда Артем Чекалин сможет подать ходатайство об УДО.

Адвокат Сергей Жорин объяснил, почему Артем Чекалин, осужденный на семь лет колонии, не будет отбывать весь этот срок. Как в этом поможет домашний арест?

Что говорит закон

Когда Артем Чекалин сможет подать ходатайство об условно‑досрочном освобождении, разъяснил Сергей Жорин. Он пояснил общий порядок расчета сроков для подобных случаев.

"В соответствии с адвокатской этикой я не могу комментировать конкретно это дело, но могу рассказать, какой общий механизм применения закона и сроков, предусмотренных для таких процедур. Расчет такой: 13 апреля 2026 года был вынесен приговор, по которому дали 7 лет колонии общего режима. С 4 октября 2024 года осужденный находился под домашним арестом. Этот срок тоже зачтется в наказании", — отметил Жорин.

Чтобы претендовать на условно‑досрочное освобождение при осуждении за тяжкое преступление, необходимо отбыть как минимум половину назначенного срока. При этом действует специальное правило зачета времени, проведенного под домашним арестом: два дня домашнего ареста приравниваются к одному дню лишения свободы в колонии.

Проведем примерный расчет

  1. Период нахождения под домашним арестом — с 04.10.2024 по 13.04.2026. Это составляет приблизительно 556 дней.
  2. По правилу зачета 2 дня домашнего ареста = 1 день лишения свободы, в счет основного наказания пойдет половина этого срока: 556÷2=278 дней.
  3. Переведем 278 дней в месяцы и дни: это примерно 9 месяцев и 4 дня.
  4. Половина от назначенного срока (7 лет) составляет 3 года и 6 месяцев.
  5. Отсчитываем 3 года 6 месяцев от даты приговора (13.04.2026), получаем базовую дату возможности подачи на УДО — 13.10.2029.
  6. Но поскольку часть срока (9 месяцев 4 дня) уже зачтена за счет домашнего ареста, эту длительность нужно вычесть из даты подачи:
    • от 13.10.2029 отнимаем 9 месяцев — получаем 13.01.2029;
    • затем отнимаем еще 4 дня — получаем 09.01.2029.

Таким образом, по словам адвоката:

"Половина от 7 лет — это 3 года 6 месяцев. Значит, если считать от даты приговора 13.04.2026 и исходить из того, что весь этот домашний арест зачтут, то на УДО можно подавать ориентировочно с 8 января 2029 года", — добавил Сергей Жорин.

33-летнего предпринимателя и блогера Артема Чекалина, бывшего мужа блогера Лерчек суд признал виновным в незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей и приговорили к семи годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 194 миллионов рублей.

Общественники уже назвали приговор Артема Чекалина очень суровым наказанием. Очень эмоциональную реакцию дала адвокат Катя Гордон. Она заявила, что это "живодерство".

По материалам Woman.ru

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

