"Это живодерство": Катя Гордон готова биться за Артема Чекалина, которого приговорили к семи годам тюрьмы

Адвокат Катя Гордон вступилась за Артема Чекалина. В личном блоге она разместила эмоциональное заявление. Со слезами на глазах Катя Гордон пообещала бороться за приговоренного к семи годам заключения многодетного отца Артема Чекалина.

Эмоциональная реакция Гордон

Катя Гордон станет общественным защитником Артема Чекалина. С такой просьбой, по словам Гордон, к ней обратился сам Артем накануне оглашения ему приговора. Реакция Гордон на решение суда оказалась предельно эмоциональной. Она не скрывала своего возмущения. Катя была расстроена до слез.

"Это живодерство. Он просто перешел кому‑то дорогу. У меня ничего, кроме омерзения, нет к тем, кто принял такое решение", — расплакалась Гордон на видео в личном блоге.

Что будет дальше?

Заявление правозащитницы может придать делу новый резонанс: участие Кати Гордон зачастую ассоциируется с активной борьбой за пересмотр спорных судебных решений. Теперь внимание общественности приковано к дальнейшим шагам Гордон и перспективам апелляции по делу Чекалина.

33-летнего предпринимателя и блогера Артема Чекалина, бывшего мужа Лерчек, накануне суд признал виновным в незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей и приговорили к семи годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 194 миллионов рублей.

