Какую пенсию получает 76-летняя Пугачева в России: больше 65 тысяч рублей

76-летняя Алла Пугачева за границей старается обеспечивать себе и детям — 12-летним двойняшкам Гарри и Лизе — привычную комфортную жизнь. Однако в Израиле Примадонна столкнулась с проблемами обычных граждан. Так, для Аллы Борисовны не нашлось места в ресторане. Официанты просто не узнали Пугачеву и попросили ее подождать, пока столик освободится.

Ждать певица не хотела и стала требовать себе место в ресторане, чтобы пообедать. Говорят, что официанты так и не поняли, почему дама в возрасте, которая едва владеет английским, вела себя так раздражительно.

Какую пенсию получает Пугачева

Если сравнить с другими звездами отечественной эстрады, Примадонна получает весьма достойную пенсию по старости. Деньги певице ежемесячно поступают на банковскую карту. Их вполне хватает на оплату счетов по коммунальным платежам и даже прислугу.

У артистки есть различные надбавки, которые ежегодно индексируется. Певицу, в свое время, наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени. Также она обладает званием народной артистки СССР. Так что Пугачева получает как минимум 67 тысяч рублей, пишет kp.ru.

Каким имуществом владеет Пугачева

У певицы есть квартира в Москве, в Филипповском переулке, площадью 304 кв. метра. Она стоит порядка 220 млн рублей. Также у Аллы Борисовны есть два земельных участка в Подмосковье.

Примадонне приходится добавлять к пенсии средства из личных сбережений, чтобы платить штату слуг в квартире и в замке в деревне Грязь. А также содержать дачу под Истрой в Малых Бережках. Этот дом она подарила внуку Никите Преснякову на свадьбу.

