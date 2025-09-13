Пугачева не дает 11-летним двойняшкам Гарри и Лизе читать про их семью: "У них нет интернета"

Алла Пугачева не так давно дала интервью Катерине Гордеевой* (признана иноагентом в РФ). Она рассказала о том, как они с мужем шоуменом Максимом Галкиным** воспитывают своих детей. И следят ли 11-летние двойняшки Гарри и Лиза за тем, что пишут об их семье в прессе.

Пугачева запретила двойняшкам пользоваться интернетом

Оказывается, Примадонна не допускает своих детей к интернету. У них, к примеру, нет свободного доступа к популярным для российской молодежи приложениям. Всю информацию они получают дозировано. И в целом не интересуются тем, что говорят об их родителях. У них даже нет социальных сетей. А новостные сводки двойняшек мало волнуют.

"У них нет интернета, соцсетей. Они не особо интересуются этим, зачем следить за ними", - говорит Пугачева.

Любую информацию они с мужем передают двойняшкам исключительно с юмором. Алла Борисовна старается не заострять внимание на сплетнях и пересудах.

"Мы объясняем все со смехом, поэтому и они смеются. Я им всегда говорю, что 'так говорят люди, которым хуже, чем нам'. Нас это не касается, пусть говорят, что хотят. Лишь бы у нас все было хорошо, а говорить могут все, что угодно", - заверила певица.

Почему Пугачева уехала из России

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировал отъезд Примадонны из России. Он уверен, что та покинула страну только из-за того, что стала терять свое влияние в определенных кабинетах.

Кроме того, Пугачева перестала общаться с Игорем Николаевым. Она обиделась на именитого композитора за то, что тот не стал упоминать о ней в эфире одного из ТВ-шоу. Якобы об этом Николаева просили продюсеры.

* Катерина Гордеева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.

** Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.