Зачем Леонтьев вернется в Россию?

Валерий Леонтьев готов спеть на российской сцене. Это информация появилась вопреки слухам о том, что он теперь выступает преимущественно за пределами страны. Так, артист исполнил несколько композиций в ресторане Ниццы перед аудиторией из 300 человек.

Планируется, что в конце августа Леонтьев появится на фестивале "Новая волна" в Казани. Там он исполнит ряд популярных хитов совместно с известными коллегами. Параллельно артист соглашается на редкие и высокооплачиваемые концерты на заказ, стоимость которых стартует от 100 тысяч евро (около 9,2 млн рублей).

В окружении артиста поговаривают, что он отказался от сольных концертов. Однако Валерий Яковлевич однозначного комментария на этот счет не давал. Ходили слухи, что певец допускает масштабное сольное шоу на свое 80-летие. Якобы музыкант готовит несколько премьерных песен. Они пока еще не записаны им в студии. Однако материал уже представлен авторами. И Леонтьев ознакомился с репертуаром, пишет kp.ru.

В России Валерий Яковлевич — гость редкий. Но праздничные мероприятия именитого композитора Игоря Крутого он не пропускает. Так, Леонтьев выступал на его юбилейном концерте минувшей осенью.

Надо отметить, что певица Вика Цыганова нелестно отзывалась о музыканте. Артистка заявила, что не пошла бы на концерт Леонтьева. Виктория нашла к чему придраться, сделав замечание кумиру миллионов. Подробности тут.

Также мы писали, какую пенсию получает Леонтьев. Финансовых трудностей в Америке он явно не испытывает. У артиста есть свои накопления.