Какую пенсию получает Валерий Леонтьев?

76-летний Валерий Леонтьев обеспечил свою старость приличной пенсией. Народный артист России получает порядка 60 тысяч рублей, пишут Ria.ru . Певец давно прекратил свою концертную деятельность. Однако финансовые трудности он не испытывает.

Вместе с женой Людмилой Валерий обосновался в Америке. Они поселились в солнечном Майами. Здесь у артиста есть шикарный особняк на берегу океана. В доме — шесть спален, тренажерный зал, личный бассейн и все удобства для комфортной жизни. Рыночная стоимость виллы — всего 5-5,-5 млн рублей.

У артиста есть особняк и в Испании. Певец купил жилье в курортном городке Аликанте. Дом Леонтьева располагается на берегу Средиземного моря. Его площадь составляет 320 квадратных метров. К дому примыкает участь в полтора гектара земли. Здесь у артиста есть бассейн и фруктовый сад. Соседями певца стала звездная чета Бэкхэмов.

Также Валерий мог похвастаться трехуровневой квартирой в Москве на "Трубной". Для того, чтобы получить такую просторную недвижимость, артист выкупил чердак и квартиру этажом ниже. В апартаментах Леонтьев сделал роскошный ремонт. Ходили слухи, что певец успел продать эту квартиру. Но в окружении Валерия эти домысли опровергали.

Говорят, что певец может приехать в Россию этим летом. Валерий собирается посетить фестиваль "Новая волна" в Казани. Организацией мероприятия будет заниматься Игорь Крутой. С ним Леонтьев дружит долгие годы.