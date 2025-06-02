Какую пенсию получает Валерий Леонтьев?

Валерий Леонтьев. Фото: Global Look Press

Вместе с женой Людмилой певец поселился в солнечном Майами. Там Валерий Леонтьев живет безбедно в своем доме.

76-летний Валерий Леонтьев обеспечил свою старость приличной пенсией. Народный артист России получает порядка 60 тысяч рублей, пишут Ria.ru. Певец давно прекратил свою концертную деятельность. Однако финансовые трудности он не испытывает.

Вместе с женой Людмилой Валерий обосновался в Америке. Они поселились в солнечном Майами. Здесь у артиста есть шикарный особняк на берегу океана. В доме — шесть спален, тренажерный зал, личный бассейн и все удобства для комфортной жизни. Рыночная стоимость виллы — всего 5-5,-5 млн рублей.

У артиста есть особняк и в Испании. Певец купил жилье в курортном городке Аликанте. Дом Леонтьева располагается на берегу Средиземного моря. Его площадь составляет 320 квадратных метров. К дому примыкает участь в полтора гектара земли. Здесь у артиста есть бассейн и фруктовый сад. Соседями певца стала звездная чета Бэкхэмов.

Также Валерий мог похвастаться трехуровневой квартирой в Москве на "Трубной". Для того, чтобы получить такую просторную недвижимость, артист выкупил чердак и квартиру этажом ниже. В апартаментах Леонтьев сделал роскошный ремонт. Ходили слухи, что певец успел продать эту квартиру. Но в окружении Валерия эти домысли опровергали.

Говорят, что певец может приехать в Россию этим летом. Валерий собирается посетить фестиваль "Новая волна" в Казани. Организацией мероприятия будет заниматься Игорь Крутой. С ним Леонтьев дружит долгие годы.

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