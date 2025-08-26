Зачем фаворит жены Диброва тайно подал иск на развод: "Уже живет с другой женщиной"

Во вторник, 26 августа, в суде рассматривается иск миллиардера Романа Товстика о разводе с женой Еленой. У пары шестеро детей. Младшему из которых годик.

Роман Товстик подал иск на развод тайно

Фаворит Полины Дибровой подал иск на развод с супругой тайно. 40-летняя Елена Товстик ни о чем не догадывалась. В окружении жены Дмитрий Диброва говорили, что связь Полины с миллиардером тянется уже год. Бизнесмен давно хотел расстаться с женой. Но та якобы сразу заявила: развода ему она не даст. Возможно, по этой причине Товстик решил действовать тайно.

Представитель миллиардера на суде заявил, что Роман Товстик "уже живет с другой женщиной". Поэтому о восстановлении семьи говорить неуместно и "несерьезно". Также сторона бизнесмена уточнила, что у каждого из супругов есть своя частная жизнь.

Адвокат Елены Товстик настаивает на том, что ее муж подал на развод с ней тайно, "за спиной" у супруги. При этом паре важно решить, с кем останутся дети.

Товстикам дали месяц на заключение мирного соглашения

Через месяц Роман и Елена Товстики снова встретятся на новом заседании. Суд дал супругам месяц на заключение мирного соглашения. Ходят слухи, что миллиардер уже живет под одной крышей с Полиной. Якобы он снял коттедж рядом с особняком Дибровых.

С ними также, по версии адвоката Кати Гордон, живут старшие дети Товстика. Бизнесмен обещал отдать жене миллиард рублей. Но этих денег Елена пока не получила.

Жена Дмитрия утверждала, что не общается с Еленой с 2017 года. Связь она поддерживает только со своим крестным сыном. Подругой жену Романа Товстика Полина явно не считает. Кроме того, миллиардер полгода уговаривал жену Диброва рассказать об их тайной связи телеведущему. Полина в итоге согласилась.