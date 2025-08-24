"Полгода назад уговорил Полину рассказать все": Товстик раскрыл глаза Диброву на роман с его женой

Приятельница Полины Дибровой рассказала о том, как развивался роман жены шоумена с миллиардером. При этом она предпочла дать анонимный комментарий.

Дибров узнал обо всем полгода назад

Подруга жены Дмитрия Диброва уточнила, что с Романом Товстиком та стала встречаться около года назад. Причем пара выбрала не самый лучший момент. Жена миллиардера Елена тогда только родила ему шестого ребенка. Полина делилась своими эмоциями с друзьями. Она говорила, что с первых свиданий поняла, что сильно влюбилась.

Такие же эмоции испытывал к Дибровой и Товстик. При этом жена шоумена пыталась спасти свой брак. Даже ходила к семейному психологу. Но чувства у миллиардеру оказались сильнее. Роман также действовал решительно.

"Полгода назад он уговорил Полину рассказать все Диброву. Они объявили супругам, что у них случилась любовь, и они хотят быть вместе", - приводит kp.ru слова подруги Дибровой.

Дмитрий не замечал увлечений жены

Это стало для шоумена полной неожиданностью. А для супруги Товстика — настоящим ударом. Она якобы сразу же отказалась давать ему развод. А миллиардер настаивал на брачном договоре. Кстати, Дибровы расстались мирно. Елена же до сих пор не может примириться с тем, что происходит.

По слухам, Товстик даже подумывает сделать экспертизу психоэмоционального состояния жены, чтобы суд отдал ему опеку над детьми. Елена полгода отказывалась от развода.

Полина дружила с семьей Товстика

Жена телеведущего дружила с семьей Романа Товстика. Она стала крестной мамой одного из шести детей миллиардера. Кстати, Дибров всегда отзывался о Полине, как о своей последней любви. Так что не сложно догадаться, что расставание с ней далось ему нелегко. Все-таки у пары есть трое детей. И шоумен хочет поставить их на ноги. Полина готова совместно с мужем воспитывать детей.