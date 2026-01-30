За кого на самом деле выходит замуж Анастасия Решетова: сын долларового миллионера

Модель Анастасия Решетова нашла себе более чем достойную партию. Кто бы сомневался. Экс-избранница Тимати, воспитывающая его сына Ратмира, знает себе цену.

За кого выходит замуж Решетова?

Избранником популярной блогерши, модели и телеведущей Анастасии Решетовой стал 33‑летний Владислав Абрамян. Владислав — наследник влиятельной семьи. Его отец, Ара Абрамян, занимает пост президента Всемирного армянского конгресса.

Кроме общественной деятельности, он успешно реализует себя в бизнесе: является основателем и руководителем компании "Согласие". Фирма работает в нескольких перспективных направлениях — занимается строительством и реконструкцией объектов, инвестирует средства в промышленность и IT‑сектор. По неподтвержденным данным, состояние Ары Абрамяна оценивается в миллиарды долларов. У бизнесмена трое детей — две дочери и сын Владислав.

Чем занимается жених Решетовой

О самом женихе Анастасии Решетовой известно не так много. Он ведет активный образ жизни: увлекается конным спортом и боевыми искусствами. Еще один примечательный факт из биографии Владислава — владение роскошным семейным особняком в Барвихе. По оценкам экспертов, стоимость этой недвижимости достигает 80 млн долларов.

Анастасия Решетова несколько дней назад сообщила, что получила предложение руки и сердца. В Сети тут же предположили, что замуж ее мог позвать Ян Абрамов, бывший муж певицы Алсу, с которым у Решетовой был роман. Но Абрамов тут же открестился от Решетовой.

Он дал понять, что в тот момент, когда Анастасии делали предложение, проводил время с другой дамой. Потом появилась версия, что будущий муж Решетовой все же Абрамов, но другой, сын миллиардера Александра Абрамова Егор. Решетова эти домыслы опровергла. Но имя жениха раскрывать не стала.

Решетова и Тимати

В анамнезе у Решетовой многолетние отношения с рэпером и бизнесменом Тимати, от которого она родила сына Ратмира. Пара рассталась в 2020 году.

После расставания ходили слухи, мол, Тимур был неверен Анастасии, да и вообще был абьюзером. Звезда соцсети опровергала подобные доводы.

Но теперь все плохое и печальное в жизни Анастасии Решетовой позади. Она готовится вступить в новую для себя реальность. Стать женой, а возможно, и еще раз мамой. Ведь известно, что предложения девушкам часто делаются на фоне их беременности.

По материалам Super

А вы рады за Анастасию Решетову, которая готовится очень удачно выйти замуж?